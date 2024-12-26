快訊

柯文哲獲3000萬交保 小草歡呼！黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，要等銀行開門籌錢

今愈晚愈濕冷！明起首波強烈冷氣團來襲 天氣晴冷探6度低溫

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

就市論勢／先進製程、封裝、散熱 亮點

經濟日報／ 林世彬（統一全天候基金經理人）

盤勢分析

美國聯準會12月雖如預期降息1碼，卻出乎意料釋出偏鷹訊息，指出目前已降息100個基點，貨幣政策對經濟緊縮效果已大幅緩和，後續降息將更為謹慎。不過，美國經濟持續往軟著陸發展，經濟基本面無虞，惟要密切留意川普上任後之貿易保護主義、地緣政治等風險。

回到投資主軸，2024年AI資本支出達2,610億美元，比去年增51%，2025年估再增長11%，AI大浪潮明確。

展望2025年，AI題材從雲端布建走向終端的獲利模式將是必然趨勢。GDP成長雖然不高，但台灣為AI重鎮，包括上游晶圓代工、AI雲端伺服器的零組件，到下游、AI手機、AI PC，都是營運成長爆發力的驅動重心。

投資建議

台股近期由於進入年底外資放假期，成交量能降溫，若遇拉回整理，可趁機逢低布局。操作上以選股不選市為主軸，持續看好AI相關題材發展，特別是隨AI從雲端導入終端，主要客戶透過先進製程/封裝技術來提升運算速度和降低功耗，來達到AI在終端運作的可能性，相關概念股可期。算力提升，功耗跟著攀高，散熱需求增溫，新導入散熱技術解決方案的供應商都值得關注。

AI 美國聯準會 降息

延伸閱讀

類股快速輪動 搶賺紅包快跟上！

ETF創富論壇／張美媛：降息趨勢 買債好時機

泰谷攻半導體 邁大步

長天期債券 需求不減

相關新聞

陸爆新疫情 防疫概念股熱…台股生技指數漲

中國大陸疾控中心近日發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒（hMPV）感染...

台股外資連四買

台股昨（26）日延續偏多狹幅震盪走勢，終場漲26點收23,246點，成交量縮至3,068億元，10月25日來新低。外資買...

「豆包」大模型 帶旺概念股

字節跳動躍居大陸生成式AI龍頭，不僅有望獲得蘋果青睞，在大陸資本市場也掀起字節跳動熱潮，相關概念股近期活蹦亂跳。

AI題材受惠股 陣容擴大

大和資本證券指出，2025年AI上漲範圍擴大，除了AI高效能運算（HPC）領域持續擴張，漲勢落後的記憶體、汽車及工業相關...

緯創多元策略 外資喊買

多家外資看好緯創（3231），其多元策略持續在台灣、越南和墨西哥擴充伺服器和其他產品產能，有助降低潛在關稅風險，加上後續...

就市論勢／先進製程、封裝、散熱 亮點

美國聯準會12月雖如預期降息1碼，卻出乎意料釋出偏鷹訊息，指出目前已降息100個基點，貨幣政策對經濟緊縮效果已大幅緩和，後續降息將更為謹慎。不過，美國經濟持續往軟著陸發展，經濟基本面無虞，惟要密切留意川普上任後之貿易保護主義、地緣政治等風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。