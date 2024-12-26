緯創多元策略 外資喊買
多家外資看好緯創（3231），其多元策略持續在台灣、越南和墨西哥擴充伺服器和其他產品產能，有助降低潛在關稅風險，加上後續AI伺服器放量，有望挹注營收表現，高盛、花旗、野村均給予「買進」的評等，目標價方面，花旗從170元降至165元，高盛與野村分別維持152元、146元。
高盛表示，緯創12月20日宣布在美國、越南及印度的四項投資計畫，以因應當前地緣政治動態。預測2025年非PC業務將占緯創總營收62%，帶動營收年成長19%至1.2兆元。
高盛指出，緯創最新多元投資計畫，總計9,850萬美元，目標為全球產能多元化。看好緯創的生產多元化策略，以因應當前地緣政治動態，估計美國市場占緯創總營收的45%至50%。
另外，高盛認為，預期緯創2024至2025年盈利將成長，其中主因消費性PC回補庫存，加上商用PC升級周期，帶動2024年PC市場復甦，另外AI伺服器需求增加，帶動GPU和AI伺服器成長，以及一般伺服器需求復甦。
花旗認為，預期AI伺服器（包括機架與零組件）將成為主要驅動力。雖然增加GB200機架可能會攤薄毛利率，但管理階層預期營業利益率在2025年將會因規模效益而改善。
野村表示，在一般伺服器方面，緯創已獲得多項專案，預計2025年一般伺服器銷售額成長將優於市場。預估今年全年緯創AI伺服器加上一般伺服器銷售額占公司總銷售額40%以上，2025年將成長至50%以上。
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