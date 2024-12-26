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AI題材受惠股 陣容擴大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
記憶體示意圖。路透
記憶體示意圖。路透

大和資本證券指出，2025年AI上漲範圍擴大，除了AI高效能運算（HPC）領域持續擴張，漲勢落後的記憶體、汽車及工業相關族群可望跟上。在相關台股中，大和看好奇鋐（3017）、富世達、信邦、日月光投控等四檔。

大和資本預估，全球晶片營收（不包括記憶體）2025年可望成長13%，遠高於2024年的6%年成長率，主要受惠AI漲勢從雲端擴大到邊緣，加上消費電子產品的非AI需求推動全面補庫存。

大和指出，雖然晶片周期在庫存例行調整四季後如預期好轉，但如果扣除輝達的AI貢獻，庫存調整應該會延長到九季，形成二次探底。展望2025年，AI及非AI的不均衡漲勢有望重新調整，有助維持整體晶片上漲的周期持續更久。

AI HPC營收已連續兩年打敗大和預期，大和預估2025年可望持續強勢。此外，三大類周期性族群（記憶體、汽車及工業）可望回歸漲勢，尤其是汽車及工業相關。

大和指出，記憶體股在2024年表現超出預期，主要是受惠AI推動，基期墊高後，到2025年仍可望溫和成長。至於汽車及工業族群，經歷辛苦的庫存去化時期，且調整時間可能長達八、九季，到2025年下半年才可能迎頭趕上。

在汽車及工業相關台廠，大和資本看好四檔台股。其中，奇鋐及富世達為「買進」評等，目標價分別為888元、1,200元，信邦及日月光投控則為「優於大盤」，目標價分別為300元、180元。

奇鋐今年來股價表現優異，大和預期2025年仍將持續受惠液冷散熱需求強勁。奇鋐提供完整的一站式散熱解決方案，有助吸引客戶。奇鋐除了與客戶維持深厚關係外，還擁有優秀的執行及研發能力。

另外，大和預期，信邦將受惠汽車及工業周期晚期的復甦，有望展開補漲行情。富世達在AI伺服器的滲透率持續提高，今年的貢獻可望明顯上揚，2025年的營收及獲利都可期。至於日月光，則有約30%委外專業封測代工（OSAT）營收來自於汽車及工業比重較大的整合元件廠（IDM）。

AI 奇鋐 營收

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