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台股連漲4天 法人樂觀看年底作帳及封關行情

中央社／ 台北26日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天早盤一度漲逾百點，在追價力道保守下，終場台股量縮上漲26.81點；台股本週連漲4天，法人認為，年底作帳行情依然可期，且樂觀看待封關行情。

台股今天漲26.81點，收在23246.94點，成交值新台幣3013.93億元，加計盤後交易為3068.47億元。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，台股可望正式進入作帳行情，今天盤中指數在23300點附近來回震盪；若行情加溫，下週封關將挑戰23400點至23700點區間，甚至「神龍擺尾」迎接乙巳蛇年，進入農曆年封關。

陳奕光指出，2023年台股封關收在17930.81點，若2024年封關達23400點至23700點，則2024年全年上漲30.5%至32.18%，農曆年封關也樂觀期待。不過，陳奕光認為，現階段是進入年底作帳行情的最後幾天，法人作帳是否拉台積電成為焦點。

2024年上市櫃公司獲利豐厚，陳奕光估計，2024年上市櫃公司獲利約4兆元，較2023年成長3成，若配息率7成，高達2.8兆元，若配息率6成5也有2.6兆元，加上企業發放年終獎金，都可望為台股增溫。

從籌碼面來看，外資前11月賣超台股7000多億元，但12月買超約648億元；除外資12月由賣轉買，年初迄今官股買超2700多億元、投信買超8363億元，仍高於外資賣超金額。

陳奕光坦言，「漲多即利空」，加上美債殖利率高，產生資金排擠效應；雖然新台幣隨日圓、人民幣等亞幣貶值有利出口，卻不利外資買台股。

另外，「川普交易」陳奕光認為也是變數，川普（Donald Trump）1月20日上任，台股多空方向仍須觀察。

陳奕光建議蛇年投資可鎖定半導體、國防、人工智慧（AI）、高股息、電力ETF，搭配2025年第1季的美國消費秀性電子展（CES）、漢諾威國際電腦展、輝達（NVIDIA）GTC開發者大會等題材。

三大法人今天合計買超51.56億元，其中外資及陸資買超30.88億元、自營商買超18.99億元、投信買超1.69億元。

外資今天買超前10名當中，金融股占6檔，買超排行依序為遠東新、華新、元大台灣價值高息、元大金、兆豐金、永豐金、京城銀、新光金、群益台灣精選高息、中信金。

台股 陳奕

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