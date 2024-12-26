快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

柯文哲羈押庭晚間6時30分上場 法界預測柯發言必先咬檢方1事

台股2024大豐收 國內股票型基金受益人數再攀新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股2024年大獲豐收，截至今年11月底，根據投信投顧公會最新統計顯示，國內投資股票型（台股）基金總受益人數受惠台股多頭，呈現震盪走高趨勢，最新人數達56.8萬人，創下2016年1月以來新高。

進一步觀察單一基金今年來人數增加前十名，由復華、統一、國泰、安聯四家包辦，其中復華復華、復華全方位、國泰小龍、安聯台灣科技等四檔基金，今年來績效逾30%名列前茅，規模亦有明顯的成長。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，全球景氣雖放緩，但仍保持擴張。2025年台灣GDP成長率預期將逐季上升，台股企業獲利也有望續創新高，基本面穩健支撐股市後市表現。

即便聯準會降息腳步放緩，但利率逐步調降趨勢不變，資金面利多仍有利股市評價空間。整體來說，2025年台股預計仍為多頭格局，惟因美國新政府的政策不確定性，可能使股市短線波動較大。

陳釧瑤表示，AI正處於高成長階段，市場需求強勁，預計2025年持續為市場主流。故投資主軸仍將以AI為主，看好AI伺服器及終端產品供應鏈、科技新品受惠股等。

GB200將在2025年上半年放量，有機會使AI伺服器族群第1季淡季不淡，並帶動供應鏈營收及獲利成長。國際手機大廠紛紛推出摺疊手機新品，使摺疊手機滲透率有望持續提升，使相關類股受惠。

復華高成長基金經理人羅淮億指出，美國經濟維持強勁，隨降息循環啟動，再加上企業獲利成長動能延續，預期2025年股市長多趨勢不變；近期觀察到美國軟體業受惠於AI落地帶動企業訂單成長及成本下降，AI投資變現的能見度提升將帶動硬體供應鏈投資持續增加；此外，明年在整體景氣復甦機率提升下，非AI產業也具有投資機會，目前為逢低布局低基期類股的好時機。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，川普勝出帶動全球資金湧入美國，美國優先為接下來布局台股在內的全球股市投資重要課題，研判台股2025年持續受惠AI趨勢，預期獲利仍有雙位數增幅但增速放緩，後續操作建議以趨勢明確的AI為主軸，搭配受惠降息等利多之非電產業，掌握市場類股輪動投資機會。

AI 台股

延伸閱讀

台股上漲26點收23,246點 台積電收平盤1,085元

類股快速輪動 搶賺紅包快跟上！

年底作帳行情持續發酵 台股上漲55點台積電開平盤

台股連三漲 內資、集團股領盤…年底作夢、作帳行情帶動

相關新聞

台股2024大豐收 國內股票型基金受益人數再攀新高

台股2024年大獲豐收，截至今年11月底，根據投信投顧公會最新統計顯示，國內投資股票型（台股）基金總受益人數受惠台股多頭...

台股上漲26點 三大法人買超51億元

台股26日小漲震盪，收在23,246.94點，上漲26.81點，漲幅0.12%，成交量3,013.93億元，三大法人買超...

大陸新肺炎病毒襲捲 防疫概念股買盤再起、生技股四檔亮燈

中國大陸爆發「人類偏肺病毒」，類似新冠肺炎，主要透過飛沫傳染，臨床表現包括咳嗽、發燒、鼻塞、呼吸急促，帶動生技股26日表...

台股上漲26點收23,246點 台積電收平盤1,085元

台股26日震盪，早盤以23,276.08點開出，盤中最高一度達23,320.62點，終場收23,246.94點，上漲26...

鏡頭紅鏈爆雷+機器人題材 玉晶光漲停領軍光學股強漲

大陸鏡頭廠驚傳爆雷，中藍電子傳出停供OPPO、vivo等手機品牌鏡頭，法人預期，台灣鏡頭廠有望迎來轉單商機；另外， 機器...

00858成分股調整 這檔 AI 股擠身前十大持股

永豐美國500大（00858）股票ETF（本基金並無保證收益及配息）成分股調整，共計新增30檔、刪除10檔個股。此次調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。