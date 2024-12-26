台股2024大豐收 國內股票型基金受益人數再攀新高

台股2024年大獲豐收，截至今年11月底，根據投信投顧公會最新統計顯示，國內投資股票型（台股）基金總受益人數受惠台股多頭，呈現震盪走高趨勢，最新人數達56.8萬人，創下2016年1月以來新高。

進一步觀察單一基金今年來人數增加前十名，由復華、統一、國泰、安聯四家包辦，其中復華復華、復華全方位、國泰小龍、安聯台灣科技等四檔基金，今年來績效逾30%名列前茅，規模亦有明顯的成長。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，全球景氣雖放緩，但仍保持擴張。2025年台灣GDP成長率預期將逐季上升，台股企業獲利也有望續創新高，基本面穩健支撐股市後市表現。

即便聯準會降息腳步放緩，但利率逐步調降趨勢不變，資金面利多仍有利股市評價空間。整體來說，2025年台股預計仍為多頭格局，惟因美國新政府的政策不確定性，可能使股市短線波動較大。

陳釧瑤表示，AI正處於高成長階段，市場需求強勁，預計2025年持續為市場主流。故投資主軸仍將以AI為主，看好AI伺服器及終端產品供應鏈、科技新品受惠股等。

GB200將在2025年上半年放量，有機會使AI伺服器族群第1季淡季不淡，並帶動供應鏈營收及獲利成長。國際手機大廠紛紛推出摺疊手機新品，使摺疊手機滲透率有望持續提升，使相關類股受惠。

復華高成長基金經理人羅淮億指出，美國經濟維持強勁，隨降息循環啟動，再加上企業獲利成長動能延續，預期2025年股市長多趨勢不變；近期觀察到美國軟體業受惠於AI落地帶動企業訂單成長及成本下降，AI投資變現的能見度提升將帶動硬體供應鏈投資持續增加；此外，明年在整體景氣復甦機率提升下，非AI產業也具有投資機會，目前為逢低布局低基期類股的好時機。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，川普勝出帶動全球資金湧入美國，美國優先為接下來布局台股在內的全球股市投資重要課題，研判台股2025年持續受惠AI趨勢，預期獲利仍有雙位數增幅但增速放緩，後續操作建議以趨勢明確的AI為主軸，搭配受惠降息等利多之非電產業，掌握市場類股輪動投資機會。