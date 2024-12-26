快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

柯文哲羈押庭晚間6時30分上場 法界預測柯發言必先咬檢方1事

證交所：新代科技與熙特爾新能源 送件申請上市

中央社／ 台北26日電

證交所今天宣布2家公司申請上市案，工具機控制器廠新代科技今天送件申請股票上市，使今年申請股票上市（不含創新板）的國內公司推進到18家。

從事電池技術的熙特爾新能源，也於今天送件申請股票創新板上市，成為今年第6家申請股票創新板的國內企業。

根據證交所介紹，新代科技公司負責人蔡尤鏗，實收資本額約新台幣6.55億元，主要產品專注於精密設備控制器的研發、製造、銷售與服務，憑藉自有品牌在全球銷售，並以工業互聯網、機械手臂單位，提供智慧製造工業4.0解決方案的軟硬體開發和整合應用服務。新代2023年稅前淨利8.49億元，每股稅後盈餘10.85元。

熙特爾新能源公司負責人林聖澤，實收資本額5億元，主要產品包括再生能源服務之開發、投資建置、維運管理之一站式整合服務。熙特爾新能源2023年稅前純益413.8萬元，每股盈餘1.4元。

展望2025年，證交所董事長林修銘日前表示，證交所與櫃買中心已設定目標，上市櫃申請總家數希望挑戰65家，持續壯大台灣資本市場。

創新板方面，證交所最近宣布推出改版的創新板2.0，取消合格投資人等限制，將於明年1月6日起正式實施。林修銘表示，創新板改版後，IPO家數不是優先重點，而是希望吸引更多優質新創公司加入。

創新板 股票 證交所

延伸閱讀

2024企業ESG年鑑 出版

證交所：擴大台股市值

第21屆「校園證券投資智慧王」全國大專院校知識競賽閉幕 台大獲冠軍

證交所引領綠能環保產業發展 打造資本市場新聚落

相關新聞

台股2024大豐收 國內股票型基金受益人數再攀新高

台股2024年大獲豐收，截至今年11月底，根據投信投顧公會最新統計顯示，國內投資股票型（台股）基金總受益人數受惠台股多頭...

台股上漲26點 三大法人買超51億元

台股26日小漲震盪，收在23,246.94點，上漲26.81點，漲幅0.12%，成交量3,013.93億元，三大法人買超...

大陸新肺炎病毒襲捲 防疫概念股買盤再起、生技股四檔亮燈

中國大陸爆發「人類偏肺病毒」，類似新冠肺炎，主要透過飛沫傳染，臨床表現包括咳嗽、發燒、鼻塞、呼吸急促，帶動生技股26日表...

台股上漲26點收23,246點 台積電收平盤1,085元

台股26日震盪，早盤以23,276.08點開出，盤中最高一度達23,320.62點，終場收23,246.94點，上漲26...

鏡頭紅鏈爆雷+機器人題材 玉晶光漲停領軍光學股強漲

大陸鏡頭廠驚傳爆雷，中藍電子傳出停供OPPO、vivo等手機品牌鏡頭，法人預期，台灣鏡頭廠有望迎來轉單商機；另外， 機器...

00858成分股調整 這檔 AI 股擠身前十大持股

永豐美國500大（00858）股票ETF（本基金並無保證收益及配息）成分股調整，共計新增30檔、刪除10檔個股。此次調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。