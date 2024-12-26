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00676R反分割 新受益憑證明年2月19日上市買賣

中央社／ 台北26日電

繼元大台灣50反1（00632R）之後，富邦台灣加權反1 ETF（00676R）也啟動反分割案，並於11月21日受益人大會中通過。證交所今天公告，00676R新受益憑證上市買賣日訂於明年2月19日。

台股頻創新高，台股反向ETF的股價、淨值直直落，為避免下市危機，元大台灣50反1今年8月率先宣布進行反分割作業，並於10月17日受益人會議通過，成為國內ETF反分割首例。

富邦台灣加權反1也跟進，10月宣布展開反分割作業，並於11月21日受益人大會通過，富邦投信本週正式向證交所申請辦理反分割作業。

證交所今天公告表示，00676R受益憑證單位數反分割比率為0.16666667，即投資人原如持有6個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。

因應反分割作業，00676R受益憑證將於2025年2月6日進行信用交易最後回補，同年2月12日起至114年2月18日停止在市場買賣，2月14日起至2月18日停止受益人名簿記載變更，並將以2月19日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

反分割 富邦投信 證交所

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