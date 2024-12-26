機器人概念股昨日六檔公布單月自結 但僅台灣精銳續漲

機器人概念股從上周以來瘋漲，多檔個股應主管機關要求，公告自結，25日多達六檔同時公告，台灣精銳、宇隆（2233）、華晶科（3059）、大銀微系統（4576）、和椿（6215）、上銀（2049）都公布自結數，不過只有台灣精銳續漲，漲幅近3%，大銀微系統維持平盤，其餘都下跌。

機電股王台灣精銳因股價暴漲，昨天應主管機關要求，公告自結11月稅前盈餘0.95億元，稅後純益0.77億元、較去年同期大增692.4%，每股純益0.97元。

宇隆自結11月稅後純益0.5億元、年減7.4%，每股純益0.84元。上銀自結11月稅後純益1.08億元、年減8.8%，每股純益0.3元。大銀微系統自結11月稅後淨利0.1億元、年增283%，每股稅後純益0.08元。

華晶科公布今年11月自結稅後純益2,800萬元，年增64.7%，每股純益0.1元。和椿11月稅後純益2,800萬元，每股純益0.34元。

台灣發展機器人產業，目前缺少領域主要為占手臂成本33%的減速機。台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，強調公司的競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發，帶動業績進一步放大。前三季稅後純益9.09億元，年增20.5%，每股純益11.34元，已賺贏去年全年的10.89元。

宇隆訂單能見度已看到明年上半年，成長動能來自汽車穩定增長，自有品牌TUF One行星減速機於2022年正式發表，也開發諧波減速機、RV減速機等，預計明年11月在德國參展。至於AI伺服器用的液冷快接頭已配合客戶打樣中，明年有機會出貨。法人估，今年全年有望繼2022年後再賺進一個股本。