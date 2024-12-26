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台股上漲26點 三大法人買超51億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股26日小漲震盪，收在23,246.94點，上漲26.81點，漲幅0.12%，成交量3,013.93億元，三大法人買超51.56億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超30.88億元，投信買超1.69億元，自營商買超（合計）18.99億元，其中自營商（自行買賣）買超11.72億元，自營商（避險）買超7.26億元。

機器人概念股漲多拉回，以佳能（2374）跌勢最重，跌幅近7%，所羅門（2359）、宸曜（6922）、穎漢（4562）跌幅逾5%，盟立（2464）、鈞興-KY（4571）、和椿（6215）也都下跌逾3%。不過上銀（2049）、大銀微系統（4576）較為抗跌，上銀僅小跌0.62%，大銀微系統平盤作收。光學鏡頭股因大陸中藍電子傳出停供OPPO、vivo等手機品牌鏡頭，紛紛表態大漲，玉晶光（3406）、揚明光（3504）、新鉅科（3630）亮燈漲停，大立光（3008）上漲逾3%。

光學鏡頭 自營商

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