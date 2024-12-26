大陸新肺炎病毒襲捲 防疫概念股買盤再起、生技股四檔亮燈

中國大陸爆發「人類偏肺病毒」，類似新冠肺炎，主要透過飛沫傳染，臨床表現包括咳嗽、發燒、鼻塞、呼吸急促，帶動生技股26日表現一枝獨秀，台灣生技指數收盤上漲53.39點，漲幅1.42%，居各指數之冠，包括生技醫療類報酬指數、上市生醫指數、上櫃生醫指數收盤漲幅皆逾1%，買氣沸騰。

大陸新肺炎病毒襲捲，防疫概念股買盤再起。買盤瞄準檢測股、醫材股、疫苗股，激勵多檔個股股價攻頂，包括佑全（6929）、優盛（4121）、亞諾法（4133）、合世（1781）四檔個股收盤以漲停作收，興櫃檢測股普生（4117）收盤漲幅超過一成。法人表示，中國人類間質肺炎病毒感染蔓延，暫無疫苗及治療藥，隨著疫情擴散讓防疫概念股充滿想像空間，吸引資金進駐。

優盛主要橫跨醫材與連鎖藥妝業，在監控醫材方面，主力產品包括血壓計、血氧濃度計、紅外線溫度計與血糖機，另外呼吸道系列有霧化器、抽痰機，針對重症照護也有氣墊床、抽痰機等多項產品。優盛並為佑全的大股東，藥妝通路包括佑全保健藥妝、健康人生藥局與札幌藥妝。

普生近兩年積極投入檢測設備相關產品開發，以提供醫療、診所、實驗室等客群「設備+檢測試劑產品」銷售服務，尤其旗下GBC CL i120化學發光儀器（CLIA）已於第4季正式取得台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，同步推進申請歐盟IVDR醫療器材認證，增添國內外業務接單契機，並有望隨著旗下設備銷售增加，有助於創造穩健檢測試劑產品需求，助力精準醫療業務穩健成長態勢。