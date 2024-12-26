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封關前量縮狹幅整理 台股漲26點收23246點

中央社／ 台北26日電

台股年底封關前類股輪動快速，追價買盤謹慎，台股今天呈現80點內的狹幅整理；終場台積電收平盤，加權指數23246.94點，上漲26.81點，漲幅0.12%，成交值僅新台幣3013.93億元。

近日強勢的機器人概念股及光學族群今天漲多休息，短線略為降溫，BBU及CPO族群熱度持續，部分資金今天轉向生技防疫類股，包括恆大、毛寶、亞諾法強攻漲停，國光生漲逾5%。

大型權值股台積電在平盤1085元至1090元間狹幅整理，以1085元作收；鴻海收187.5元，漲1元；聯發科收1420元，漲10元，漲幅0.71%。近日強勢的光學族群資金轉向一線股大立光及玉晶光，分別上漲3.68%及9.99%。

法人指出，市場對美國總統當選人川普（DonaldTrump）上任後新政策抱持觀望態度，短線台股恐仍將呈現量縮整理格局，待年底封關及外資歸隊後，法人再調整持股重新布局。

台積電 台股

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