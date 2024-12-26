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台股上漲26點收23,246點 台積電收平盤1,085元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

台股26日震盪，早盤以23,276.08點開出，盤中最高一度達23,320.62點，終場收23,246.94點，上漲26.81點，漲幅0.12 %，成交量3,013.9億元。櫃買則收257.18點，上漲0.77點。台積電（2330）終場收平盤1,085元。

盤面上以類股來看，光電、電器電纜、生技、電子零組件、化工、電子通路、其他電子等表現強勢。而弱勢的類股則有橡膠、居家生活、運動休閒、玻陶、食品、百貨、數位雲端等。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，順達（3211）、新盛力（4931）、玉晶光（3406）、鴻海（2317）、台灣精銳（4583）、華星光（4979）、環宇-KY（4991）、AES-KY（6781）、大立光（3008）、立積（4968）、啟碁（6285）、台光電（2383）、金像電（2368）、中磊（5388）、晟銘電（3013）、奇鋐（3017）、海悅（2348）、雙鴻（3324）、威盛（2388）等。

而量大弱勢的則有，包含佳能（2374）、昇陽半導體（8028）、長榮（2603）、上銀（2049）、所羅門（2359）、信驊（5274）、緯穎（6669）、友訊（2332）、廣宇（2328）、大銀微系統（4576）、廣達（2382）、陽明海運（2609）、緯創（3231）、宇隆（2233）、中光電（5371）、盟立（2464）、和椿（6215）等。

元大投顧表示，聯準會 12 月如預期降息 1 碼，惟主席鮑爾鷹派降息言論，增添全球股市壓力，主要是 2025年降息空間可能壓縮，導致大盤上週五嚇跌失守季線，所幸電子權值股台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）等展現強大的基本面價值，本周一旋即領軍反攻。

另外，相對弱勢的櫃買指數也未擴大與年線負乖離幅度，買盤順勢介入營造反彈氛圍，搭配日 KD 指標黃金交叉向上，短線頗有利空出盡味道。不過大盤上攻過程未能改變過去 3 個月價漲量縮慣性，尤其櫃買指數上方面臨中長期均線空方排列反壓；此外，觀察多數類股輪動切換快速且不具連續性，預料盤勢將延續區間整理為主，操作不要急於追價，可等待拉回支撐再行布局。

台積電 櫃買指數

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