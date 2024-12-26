鏡頭紅鏈爆雷+機器人題材 玉晶光漲停領軍光學股強漲

大陸鏡頭廠驚傳爆雷，中藍電子傳出停供OPPO、vivo等手機品牌鏡頭，法人預期，台灣鏡頭廠有望迎來轉單商機；另外， 機器人題材也延燒到光學鏡頭股，雖然亞光（3019）及佳能（2374）休息，但26日由兼具多題材的玉晶光（3406）領軍，股價突破近4個月平台整理區，爆量飆上漲停，揚明光（3504）、新鉅科（3630）也跟進亮燈漲停， 大立光（3008）盤中上漲逾4%。

玉晶光成為光學鏡頭股的領漲指標，早盤以488元開高後走高，盤中衝上漲停523元，為9月6日以來的高點價位，盤中爆出逾萬張的成交量；揚明光也是開高走高衝上漲停66.2元鎖死，排隊買單逾萬張；新鉅科也衝上漲停30.55元。

大立光以2,610元開出後一度拉升至2,690元，盤中漲幅逾4%；先進光（3362）盤中漲幅也逾4%；聯一光（3441）盤中上漲逾7%；另外，佳凌（4976）、今國光（6209）、中揚光（6668）也是上漲的表現。

玉晶光多題材加持下，26日盤中爆出逾萬張大量衝上漲停，突破9月以來的平台整理區，領軍光學股的表現；玉晶光11合併營收20.32億元，月增2.93%，年減18.3%，累計今年前11月合併營收217.33億元，年增9.46%。

董事長陳天慶日前表示，依目前客戶需求來看，今年第4季營收可能比去年度同期稍差，實際結果要看客戶拉貨狀況；但明年新機種、新產品將比今年多，加上更多的規格升級，包括潛望式鏡頭可能會運用在更多機種上，中國大陸品牌的手機也有機會增加出貨，對明年營運樂觀看待。

機器人題材當紅，玉晶光在機器人應用端的機器視覺產品，已有出貨實績；玉晶光除手機鏡頭將爭取更多客戶及新訂單之外，非手機鏡頭包括AI、醫療等應用也正研發與客戶合作中，未來AR／VR等營收貢獻度有望擴大。