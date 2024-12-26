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外資休假台股量縮 指數在23300點附近波動

中央社／ 台北26日電

美股因耶誕節休市，台股今天盤中約漲百點以內，指數在23300點附近震盪，至10時48分，加權指數漲87點至23307.13點，成交值新台幣1575.24億元。

8大類股當中，機電、營建、造紙、塑化類股較強，食品股最弱。

權值王台積電盤中在平盤1085元至1090元間游走，鴻海漲2.5元至189元，聯發科上漲20元至1430元。

台塑四寶台塑盤中跌1%，南亞小漲，台化、台塑化在平盤附近游走。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，外資近期扮演負面角色，耶誕節外資放假，台股今天沒有外資干擾，走自己的路，在本土資金中性偏多格局下，漲多個股休息，先前沒表現的補漲，由中小型股、題材股、作帳行情標的當主角。

台塑化 外資

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