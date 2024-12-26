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00858成分股調整 這檔 AI 股擠身前十大持股

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
永豐美國500大前十大成分股。資料來源／永豐投信
永豐美國500大前十大成分股。資料來源／永豐投信

永豐美國500大（00858）股票ETF（本基金並無保證收益及配息）成分股調整，共計新增30檔、刪除10檔個股。此次調整後，客製化半導體大廠博通（AVGO）躋身前十大持股，市場預計博通（AVGO）的AI客製化晶片（ASIC）將為Google及微軟超大型數據中心提供服務，可望與Nvidia一同競爭AI晶片市場，是AI領域中又一大關注潛力焦點。

此次納入多家知名企業，包含金融支付公司Block（SQ）、數據及情報軟體平台Palantir（PLTR）、數據雲服務商Snowflake（SNOW）、音樂串流媒體平台Spotify（SPOT）及軟體服務商微策略(MSTR)等。

永豐美國大型500股票ETF基金經理人林永祥表示表示，本基金追蹤STOXX USA 500指數投資，該指數以市值做為篩選機制，能即時彰顯美國大型股股價表現，更快調整納入「真正排行」前500大市值股票，同時提供半年配息機制，適合作為追求美股成長與息收兼備的存股標的。

展望2025年美國股市，川普勝選後令市場對明年美國經濟表現更加樂觀，包含聯準會（Fed）及國際貨幣基金組織（IMF）等機構紛紛上調今年及明年美國GDP成長率預測；同時12月聯準會點陣圖顯示明年計畫繼續降息2碼。當前美國經濟穩中有撐，並持續處於降息循環，中長期來看美國股市不改向上趨勢。

永豐投信27日指出，具有韌性的經濟基本面及持續降息的貨幣政策，縱使短期美股有所震盪，但不改中長期表現，00858永豐美國大型500股票ETF基金（本基金並無保證收益及配息）是追蹤美國綜合大型股指數投資的美股ETF，全面涵蓋美國各類產業、權值成份股，適合採取定期定額投資方式，全期間參與美股成長趨勢。

美國經濟 美股 股票

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