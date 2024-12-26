快訊

油可以直接倒掉嗎？管線專家建議「8種東西」勿入水槽，油脂就是大魔王！

日警視廳盯上台灣人！台人赴日當詐騙車手 落網稱「有錢什麼都能做」

直播／柯文哲圖利財團百億、收賄千萬 兩大案4罪遭求刑28年半

台股今年漲幅名列全球前3 法人看好明年AI持續驅動

中央社／ 台北26日電

台股今年表現紅不讓，保德信引用彭博（Bloomberg）截至23日的全球主要指數漲幅排名統計，台股今年以來漲幅28.85%，僅次於美國那斯達克指數的31.67%，以及土耳其股市的28.87%，為全球漲幅前3大的強勢市場。

國泰投信董事長張錫表示，AI崛起帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈成長，促台股屢創新高，今年最高一度衝破24000點大關，今年台股表現在全球股市排名前3名。

展望2025年，張錫認為AI題材已成為美中科技競爭主戰場，而台灣在AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位，AI好戲才剛開始，2025年持續看好台股。

保德信投資分析，在AI驅動下，美國那斯達克指數今年以來漲幅超過3成，拔得頭籌，另外美股中的標普500指數和費城半導體指數，今年以來也分別大漲25.25%和22.59%，分居漲幅排行榜第4、5名。今年全球前5強股市，美股就包辦3席。

台股與美股向來連動性高，尤其台灣科技產業鏈成功搭上這波AI浪潮，成為受惠者，今年以來台股漲幅28.85%，排名全球第3。

保德信PGIM基金產品經理彭子芸分析，在2024年強勢市場排名中，美股全數上榜，除證明美股企業在全球各產業的領導地位，獲利能力也名列前茅，根據統計，美國企業市值與獲利分別占全球前百大企業超過7成和4成。

根據預估，2025年美國整體企業獲利年增幅仍有望維持雙位數成長，其中以資訊科技、醫療健護、通訊服務成長動能最為強勁，分別有機會達到18%、17%、15%的年增幅。隨企業獲利持續增長，有望帶動美股。

AI 台股 美股

延伸閱讀

美股耶誕休市 台股橫向整理留意季底做帳行情

台股連三漲 內資、集團股領盤…年底作夢、作帳行情帶動

ETF創富論壇／彭衍翰：美、日、台股 現階段首選

內資撐盤 中小型股聚光

相關新聞

年底作帳行情持續發酵 台股上漲55點台積電開平盤

台股26日開盤指數為23,276.08點，上漲55.95點。台積電（2330）開盤價為1,085元，開平盤…

台股今年漲幅名列全球前3 法人看好明年AI持續驅動

台股今年表現紅不讓，保德信引用彭博（Bloomberg）截至23日的全球主要指數漲幅排名統計，台股今年以來漲幅28.85...

麻疹疫情持續擴大 多檔防疫股衝上漲停板

中部某醫院上周爆發麻疹群聚感染，疾管署昨日再公布新增7名感染者，均為院內感染，累計12人確診，相關接觸者逾千人，防疫概念...

櫃買市場添新兵 博盛半導體掛牌、中籤者有望賺逾2萬

櫃買市場添新兵，博盛半導體（7712）26日以每股186元掛牌上櫃，早盤以204元開出，拉開蜜月行情序幕，股價一度拉升至...

美股耶誕休市 台股橫向整理留意季底做帳行情

美股因耶誕節休市，台股本週連續3個交易日上漲，法人認為，台股第3季末以來橫向整理，走勢與美股費半指數類似，仍可留意本土法...

2025台股攻略！台積電、台光電…郭恭克公開8檔口袋名單「最佳買點曝光

隨著台美股市創高後，展望2025年，川普再上位、AI浪潮下，該如何選股？價值成長股趨勢贏家、獵豹財務長郭恭克在此分享他的總經看法與台股口袋名單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。