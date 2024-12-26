麻疹疫情持續擴大 多檔防疫股衝上漲停板

中部某醫院上周爆發麻疹群聚感染，疾管署昨日再公布新增7名感染者，均為院內感染，累計12人確診，相關接觸者逾千人，防疫概念股毛寶（1732）、恆大（1325）、康那香（9919）、亞諾法（4133）、熱映（3373）、優盛（4121）等26日早盤都急拉漲停，國光生（4142）、寶齡富錦（1760）、南六（6504）也都大漲。

這起群聚事件指標個案為中部40多歲男性，11月到越南探親，12月返台後就醫確診，目前累計12人確診，新增7名麻疹個案分別在本月14日至19日間發病、17日至21日出疹。相關接觸者1014人，將監測到明年1月8日。

疾管署發言人曾淑慧表示，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，並告知接觸史，由衛生單位安排就醫。

麻疹群聚感染擴大，帶動防疫概念股群起大漲，毛寶、恆大、康那香、亞諾法、熱映、優盛、佑全都攻上漲停板，國光生、高端疫苗等漲幅逾5%。

國光生董事長詹啟賢先前表示，CDMO代工已接到歐洲長期合作夥伴賽諾菲藥廠產能擴大需求通知，預估2026年達到產能倍增目標。在流感疫苗擴大布局部分，流感疫苗藥證申請已接獲巴西明年6月查廠通知，預計2026年底可取得藥證在南半球上市。

子公司安特羅的腸病毒71型疫苗，也將自明年起將產線由國家衛生研究所院先導工廠拉回國光生技的細胞培養廠生產，產能可大增數倍達年30萬劑，安特羅的腸病毒71型疫苗將在明年下半年正式向越南申請上市許可，目標2026年在越南上市。