櫃買市場添新兵 博盛半導體掛牌、中籤者有望賺逾2萬

櫃買市場添新兵，博盛半導體（7712）26日以每股186元掛牌上櫃，早盤以204元開出，拉開蜜月行情序幕，股價一度拉升至212.5元，上漲26.5元，中籤的投資人若賣在此價位，可獲利2.65萬元。

博盛半導體主要從事功率半導體晶圓與元件設計開發及銷售，以功率場效電晶體（MOSFET）為核心產品，專注於設計開發、應用服務以及銷售。從電力轉換到電動車，再到再生能源以及伺服器，產品應用面相當廣泛。

博盛半導體採國際化策略，目前已在全球24個國家設有銷售據點，與87家經銷商合作，服務北美、歐洲與亞洲市場；近年積極拓展海外市場，目前非台灣與中國大陸地區的營收比重已達三成，今年陸續新增新加坡與美國的營運據點，且關注印度市場的發展。

博盛半導體2023年度合併營收13.3億元，稅後淨利為1.27億元，每股稅後純益（EPS）為4.24元；展望營運表現，受惠海外銷售增加，車用業績持續成長，明年整體營運審慎樂觀。

博盛半導體26日以204元開出，上漲18元，漲幅9.67%，拉開蜜月行情序幕，股價一度拉升至212.5元，上漲26.5元，漲幅14.24%，盤中漲幅逾12%。