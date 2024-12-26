年底作帳行情持續發酵 台股上漲55點台積電開平盤

台股26日開盤指數為23,276.08點，上漲55.95點。台積電（2330）開盤價為1,085元，開平盤。

統一投顧表示，外資進入耶誕長假，台股由內資主導，年底作帳行情持續發酵，本周台股出現連三漲，主要是反應AI及機器人未來成長趨勢。目前台股已站上所有均線之上，技術面強勢可望延續良好表現。加上元月登場的美國消費性電子展（CES）、黃仁勳可能來台等題材，有利多方行情延續。

另外，操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念股、機器人、PCB、消費電子新品、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加346口至-13608口，其中外資淨空單增加823口至-36873口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1119口至-13309口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22800點，月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.99下降至0.96。VIX指數下降0.817.73。外資台指期買權淨金額-0.85億元，賣權淨金額-0.11億元。整體選擇權籌碼面中性。