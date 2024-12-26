美股耶誕休市 台股橫向整理留意季底做帳行情
美股因耶誕節休市，台股本週連續3個交易日上漲，法人認為，台股第3季末以來橫向整理，走勢與美股費半指數類似，仍可留意本土法人季底做帳、具題材族群。
台股25日收在23220.13點，上漲99.89點。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超156.7億元。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股近來在震盪區間的下緣往上攀升，已到中間位置，台股在第3季下旬一直橫向整理至今，這段時間指數下不去往上也不易，而這樣的結果與費城半導體指數橫向整理呼應。
蔡明翰指出，台股在橫向整理過程，資金持續流向與指數關聯不大的中小型股，或具題材股票，例如昨天資金流向機器人、矽光子、備援電池概念股。
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）傳出將比照美國矽谷總部規模，在台灣設立海外總部。
電動車熱潮一度帶動電池正極材料上游化工原料需求，康普25日法人說明會表示，2023年電動車市場成長不如預期，影響化工原料供需，且2023年至2024年面臨國際電動車及電池供應鏈重整，在供應鏈、產地轉換過程中，目前已經回到穩定的動態。
為響應金管會提倡金融科技發揮團體戰略意義，中信金、國泰金、凱基金與玉山金將攜手合作，擬規劃明年2月成立「金融科技產業聯盟」，預計設置在金融總會底下運作。
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