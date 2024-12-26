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台灣精銳股價站上900元…機器人千金股 呼之欲出
機電股王、行星減速機大廠台灣精銳（4583）挾機器人題材，近期獲得特定買盤青睞，昨（25）日股價突破900元大關，盤中一度衝上957元新天價，終場收942元、漲51元，蓄勢挑戰成為台灣首檔「機器人千金股」。
台灣精銳產品應用涵蓋半導體、醫療、物流倉儲、車用、機器人等，2022年5月初以每股200元掛牌上市，股價一路竄高，過去一年已大漲逾3.4倍。
台灣精銳因股價暴漲，昨天應主管機關要求，公告自結11月稅前盈餘0.95億元，稅後純益0.77億元、較去年同期大增692.4%，每股純益0.97元。法人分析，台灣精銳股本僅8億元左右，相對輕巧，加上具有機器人概念，吸引買盤簇擁。
台灣發展機器人產業，目前缺少領域主要為占手臂成本33%的減速機。台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，強調公司的競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發，帶動業績進一步放大。
台灣精銳第3季稅後純益2.52億元，年減17.1%，每股純益3.14元；前三季稅後純益9.09億元，年增20.5%，每股純益11.34元，已賺贏去年全年的10.89元。
台灣精銳今年在製造事業成長、飯店餐飲事業續穩小增帶動下，下半年營運可望優於上半年。
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