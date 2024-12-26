台股連三漲 內資、集團股領盤…年底作夢、作帳行情帶動

外資連三買帶動台股昨（25）日延續漲勢，最高漲176點、達23,296點，連三漲，外資主要買超台積電（2330），然隨時間進入年底，作夢行情、作帳行情帶動內資股、集團股活蹦亂跳，終場上漲99點，收在23,220點。

外資昨天買超111.1億元，連三日買超，本周以來買超總計647.9億元；投信續調節，賣超15億元；自營商買超59.6億元。

台股觀盤重點

觀察外資近來進出台股金額，上周都逾3,400億元，本周以來已降至3,000億元以下，昨天更僅2,002億元，顯示耶誕假期影響外資量能，惟交易室採輪值制，加上近期行情波動劇烈，部分外資交易員停休加班，仍續買超台股。八大公股行庫則在連三漲下，逢高調節20億元。台股整體量能萎縮，成交量降至3,104億元。

台積電昨天挑戰1,100元未果，終場漲5元、收1,085元；機器人、BBU、電容族群躍上盤面焦點，機器人族群續強，多檔列入注意股卻愈列愈漲；先前漲多回檔的BBU族群攻勢再起，AES-KY、西勝、新盛力、順達等亮燈漲停。集團也展現年底衝刺做帳行情，大型集團股如鴻海、廣達股價上揚，旗下廣宇、廣明等漲勢強勁；能率集團也滿血復活，能率、佳能亮燈漲停，推升台股連三漲。

凱基投顧指出，周二收黑K後，昨天加權指數並未下跌，反而呈現價穩量縮走勢，顯示本波漲勢可望延續，近日應有機會表態突破23,387點。根據過去15年資料，大盤在耶誕節後10日上漲機率約八成，不排除本波漲勢可望延續至明年元月上旬。

台新投顧副總經理黃文清表示，大盤維持狹幅震盪的型態，強勢族群繼續輪漲，尤其AI相關族群、機器人概念股為盤面亮點，後續仍值得追蹤。