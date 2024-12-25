快訊

美國愛爾康眼藥水爆真菌汙染！使用恐致失明 業者緊急自主回收

114學測自然／留意諾貝爾獎時事 師分析跨科題破題關鍵

台大女學生怒「拿我身體當笑點」 曾國城深夜道歉：很難過

證交所：擴大台股市值

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證交所總經理李愛玲(前排左起)、證交所董事長林修銘、金管會主委彭金隆、證期局局長張振山與獲獎中介機構於頒獎典禮合影留念。 證交所／提供
證交所總經理李愛玲(前排左起)、證交所董事長林修銘、金管會主委彭金隆、證期局局長張振山與獲獎中介機構於頒獎典禮合影留念。 證交所／提供

臺灣證券交易所昨（25）日舉辦「中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，董事長林修銘致詞時指出，證交所今年是豐收年，未來經營以壯大競爭力的規模與市值為目標；現在台股成交量已達第九名，未來壯大市場市值會先提高股東價值，透過更多財務運作跟併購壯大產業，以跨足全世界來擴大市值，並以科技事業和雙主軸來吸引具有關鍵技術能力的企業掛牌上市，發揮資本市場功能。

「中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」邀請金管會主委彭金隆及證期局長張振山蒞臨指導，並與主辦單位證交所董事長林修銘及總經理李愛玲共同頒獎。

活動除頒發獎牌予獲獎的證券承銷商、會計師事務所及律師事務所以資勉勵外，證交所並感謝中介機構及新上市公司代表熱情參與，透過舉辦此活動，提升我國資本市場競爭力。

林修銘致詞時感謝大家支持，讓今年交出亮麗成績單。他表示，台股市值最高達到77.73兆元，從2019年到現在成長一倍，成交量也進入世界前十名，另外，ETF表現也亮眼，今年台灣ETF資產規模突破6兆元，羅馬不是一天造成，產業發展跟資本市場也不是一天造成，產業跟資本市場魚幫水水幫魚，台灣才能走到今天這個地步。

他進一步說，站在高峰時刻，證交所如何進一步利用資本市場讓其他產業發展起來，應該是主委念茲在茲的亞洲資產管理中心，讓台灣創造具台灣特色產業特色的管理中心， 有信心是因為有在座非常優秀的工作的夥伴，再次感謝大家對證交所支持，為台灣的未來打一場勝仗。

彭金隆表示，資本市場壯大是經濟櫥窗，創新板充滿創新活力是台灣特色，上任以來與證期局同仁討論如何讓台灣資本市場充滿活力與希望，站在監理立場是安全與發展並進，踩穩安全的基礎後全力向前，要謹慎但樂觀，希望能打造有紀律有秩序，但有活力有願景的資本市場。上任後總統政見希望台灣發揮特色成為亞洲資產管理中心，其中重要的計畫就是壯大資本市場，只要我們持續努力，有做就有機會就有希望，期待台灣資本市場能持續壯大。

台股成交量 證交所 資本市場

延伸閱讀

彭金隆：金管會需要人才 歡迎年輕學子報考公務員

「投資論壇ETF創富大趨勢」論壇 經濟日報邀專家分享如何投資

3家上市櫃融資租賃納入金保法 金管會力拚半年達成

逾20年首翻修保險法！金管會彭金隆：耗時1年蒐集意見

相關新聞

台股連三漲 內資、集團股領盤…年底作夢、作帳行情帶動

外資連三買帶動台股昨（25）日延續漲勢，最高漲176點、達23,296點，連三漲，外資主要買超台積電，然隨時間進入年底，...

台灣精銳股價站上900元…機器人千金股 呼之欲出

機電股王、行星減速機大廠台灣精銳挾機器人題材，近期獲得特定買盤青睞，昨（25）日股價突破900元大關，盤中一度衝上957...

外資看信驊 短空長多

股王信驊（5274）近期股價連三黑後跌深反彈，昨（25）日漲1.6%收3,700元。綜合近期外資個股報告指出，信驊短期展...

內資撐盤 中小型股聚光

台股2024年進入倒數，隨外資進入年底長假，將進入內資主導格局，其中中小型股將是盤面聚焦點，尤其是股本在10億元以下小型...

2025台股攻略！台積電、台光電…郭恭克公開8檔口袋名單「最佳買點曝光

隨著台美股市創高後，展望2025年，川普再上位、AI浪潮下，該如何選股？價值成長股趨勢贏家、獵豹財務長郭恭克在此分享他的總經看法與台股口袋名單。

就市論勢／AI鏈訂單能見度高

受惠科技股上漲，美股四大指數齊揚，激勵昨（25）日台股早盤開高，加上重要權值股表態有撐，各類股族群中，以光電、資訊服務族群相對強勁，大盤全場維持在平盤之上、高檔震盪格局，終場漲99點收在23,220點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。