證交所：擴大台股市值

臺灣證券交易所昨（25）日舉辦「中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，董事長林修銘致詞時指出，證交所今年是豐收年，未來經營以壯大競爭力的規模與市值為目標；現在台股成交量已達第九名，未來壯大市場市值會先提高股東價值，透過更多財務運作跟併購壯大產業，以跨足全世界來擴大市值，並以科技事業和雙主軸來吸引具有關鍵技術能力的企業掛牌上市，發揮資本市場功能。

「中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」邀請金管會主委彭金隆及證期局長張振山蒞臨指導，並與主辦單位證交所董事長林修銘及總經理李愛玲共同頒獎。

活動除頒發獎牌予獲獎的證券承銷商、會計師事務所及律師事務所以資勉勵外，證交所並感謝中介機構及新上市公司代表熱情參與，透過舉辦此活動，提升我國資本市場競爭力。

林修銘致詞時感謝大家支持，讓今年交出亮麗成績單。他表示，台股市值最高達到77.73兆元，從2019年到現在成長一倍，成交量也進入世界前十名，另外，ETF表現也亮眼，今年台灣ETF資產規模突破6兆元，羅馬不是一天造成，產業發展跟資本市場也不是一天造成，產業跟資本市場魚幫水水幫魚，台灣才能走到今天這個地步。

他進一步說，站在高峰時刻，證交所如何進一步利用資本市場讓其他產業發展起來，應該是主委念茲在茲的亞洲資產管理中心，讓台灣創造具台灣特色產業特色的管理中心， 有信心是因為有在座非常優秀的工作的夥伴，再次感謝大家對證交所支持，為台灣的未來打一場勝仗。

彭金隆表示，資本市場壯大是經濟櫥窗，創新板充滿創新活力是台灣特色，上任以來與證期局同仁討論如何讓台灣資本市場充滿活力與希望，站在監理立場是安全與發展並進，踩穩安全的基礎後全力向前，要謹慎但樂觀，希望能打造有紀律有秩序，但有活力有願景的資本市場。上任後總統政見希望台灣發揮特色成為亞洲資產管理中心，其中重要的計畫就是壯大資本市場，只要我們持續努力，有做就有機會就有希望，期待台灣資本市場能持續壯大。