就市論勢／AI鏈訂單能見度高
盤勢分析
受惠科技股上漲，美股四大指數齊揚，激勵昨（25）日台股早盤開高，加上重要權值股表態有撐，各類股族群中，以光電、資訊服務族群相對強勁，大盤全場維持在平盤之上、高檔震盪格局，終場漲99點收在23,220點。
針對近期盤勢，在重要權值股支撐下維持高檔震盪、類股輪動格局。長線AI趨勢仍是成長主軸，台股持續受惠AI結構性成長，但產業個股表現分歧。
美國政經環境將隨新總統即將上任全面翻轉為美國優先的逆全球化，關稅將是最直接談判手段，預期市場波動將成新常態；此外，聯準會處於利率正常化過程，國際資金流向勢將調整，預期市場仍需時間適應。
投資建議
展望後市，電子產業目前仍以AI相關供應鏈訂單能見度最高，儘管短期仍有生產良率及零組件供給不足等問題須解決，但出貨量逐季放大可望帶給相關廠商2025年上半年營運淡季不淡。
布局上，在市場對AI供應鏈已有高度預期下，個別公司在供應鏈及競爭力仍扮演關鍵角色。尤其川普政府關稅新政可能影響廠商廠區配置及接單能力，加上輝達大量開放供應鏈認證，不具獨占性的零組件將開始進入價格競爭，未來AI供應鏈個股走勢將分歧。策略上建議持續聚焦具長期成長趨勢及供需出現缺口的受惠標的。
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