內資撐盤 中小型股聚光

台股2024年進入倒數，隨外資進入年底長假，將進入內資主導格局，其中中小型股將是盤面聚焦點，尤其是股本在10億元以下小型股，將是「百花齊放」走勢，市場專家建議，這些個股若再有法人買進動作，將是可以留意標的。

根據統計，在過去15年時間，台股在年度最後五個交易日中，上漲11年、下跌四年，上漲機率71%，平均漲幅1.1%；在最近五年時，僅有2022年下跌，上漲機率拉高至80%。

若進一步分析2023年倒數五個交易日表現，有44檔個股漲幅超過10%，最大的凱碩（8059）甚至高達44%，這些個股中，只有仁寶、宏碁、鼎固-KY股本超過100億元，股本超過50億元的還有微星、藍天，整體股本在10億元以上的有18檔，也就是有六成、26檔屬於股本在10億元以下的小型股。

比對2022年、當年最後五個交易日大盤下跌0.9%，但期間有15檔個股漲幅超過10%，其中股本最大的康控-KY也不過15.6億元，股本10億元以下的有12檔、占比八成，意即股本愈小個股，在此時易有表現的舞台。

台股昨（25）日漲停個股有29檔，股本最大的廣宇為51.8億元，大於10億元的有14檔，也就是逾半漲停個股都屬小型股。

若進一步觀察這些漲勢逾一成、股本又在10億元下小型股，在2023年時，外資買超逾百張的有12檔、投信買超逾百張的有四檔、自營商買超逾百張的則有三檔。

在台股昨日漲停、股本小於10億元的15檔小型股中，外資買超逾百張的有九檔、投信買超逾百張的有一檔、目營商買超逾百張的有二檔。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，這些中小型股票在年終走勢需留意流動性風險，因此有法人買盤加持個股，或許漲勢並非最大，但應是較能安心標的，同時進出這些股票宜動作要快、以短中線為主。