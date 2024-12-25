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外資看信驊 短空長多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

股王信驊（5274）近期股價連三黑後跌深反彈，昨（25）日漲1.6%收3,700元。綜合近期外資個股報告指出，信驊短期展望較為疲軟，但長期仍受惠AI趨勢。其中，高盛證券雖重申信驊「買進」評級、目標價由5,500元降至5,300元；摩根士丹利證券（大摩）維持「中立」評級、目標價4,765元。

大摩科技產業分析師顏志天分析，信驊今年第3季每股稅後純益（EPS）19.3元，可能較偏低，季增約44%、年增約170%，但比市場共識略低，其中外匯損失可能為影響因素之一。

顏志天指出，信驊毛利率有望在第4季進一步提升，主要歸功於產品組合優化，以及沒有庫存影響到帳目，顯示營運效率有望提升。不過，他提醒，後市仍對信驊保留謹慎態度。

事實上，信驊遠端伺服器控制晶片（BMC）產品可能面臨庫存過剩風險，加上一些市場份額不確定性，信驊短期仍需應對挑戰。此外，產品規格變更等因素也可能延長成長周期，添加不確定，因此維持「中立」評級、目標價4,765元。

展望後市，高盛指出，信驊預計2025年首季營收約17億-18億元，季減約10%-15%，放緩主因明年第1季工作日減少。高盛分析，儘管AI伺服器在2025年第1季受GB200訂單驅動將持續強勁，但隨主要雲端服務供應商（CSP）自2024年第2季以來連續三個季度高需求後，一般伺服器增長動能可能逐步放緩。

值得注意的是，高盛分析，信驊持續在整體潛在市場（TAM）擴展，預估2026年營收將增約51.1%，相關催化劑包括：信驊今年推出以12奈米製程打造新款BMC產品「AST 2700」系列，出貨比率有望由6%上調至18%，主要受惠新一代伺服器平台市場顯著提升。

此外，信驊有望在英特爾的Oak Stream平台、超微（AMD）的Venice平台，以及輝達（NVIDIA）的Rubin平台等占據主導地位。因此，高盛重申「買進」評級、目標價由5,500元降至5,300元，調降3.7%。

信驊 高盛

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