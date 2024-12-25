泰合30日重登興櫃、參考價56元 抗栓溶膜新藥拚後年上市

泰合（6467）25日舉行掛牌前業績發表會，該公司預計今年12月30日以每股56元參考價登錄興櫃市場。泰合生技藥品董事長暨總經理李世仁表示，公司開發的抗血栓口溶膜（Oral Dissolving Film, ODF）新藥TAH3311，已在美國展開臨床三期試驗（Pivotal trial，關鍵臨床試驗），目標明年首季完成臨床，爭取2026年在歐美市場上市。

泰合生技藥品成立於2010年，該公司曾經於2014年登錄興櫃，後來為了進行轉型又在2018年下興櫃，在李世仁的策略調整下，改以聚焦創新劑型藥物發展為核心業務。

李世仁表示，泰合生技開發的TAH3311，是將原廠的Apixaban抗血栓錠劑（商品名Eliquis, Bristol Myers Squibb及Pfizer共同開發）改成不須喝水即可迅速溶於口中的薄膜劑型，屬於505(b)(2)新劑型新藥。目前全球每年新增1,500萬名中風患者，其中50%的患者在住院期間會產生吞嚥困難，部分病人在經過復健後症狀得以緩解，根據統計約有13%的中風病患產生長期吞嚥障礙（Long-term Dysphagia）。

李世仁表示，TAH3311已在日前開始三期臨床收案，共計招募60名健康受試者，預計2025年第1季完成後，於第3季申請美國及歐洲藥證，目標2026年正式上市。他說明，TAH3311將由泰合自行申請上市許可後，再將歐、美市場授權給經銷商進行推廣。

根據IQVIA數據，2023年美國Apixaban市場即達約221億美元，相較2022年的189億美元成長約16.4%，市場還在持續擴大。而根據Pharmacompass的統計，Apixaban在2023年銷售額僅次於抗癌藥Keytruda、已躍升為全球第二大藥品，也是最大的小分子藥物。Apixaban為Factor Xa的抑制劑，在同類藥物中具有使用劑量低、腸胃道出血風險較低之優勢，因此泰合生技選擇針對Apixaban改為口溶膜劑型，除了改善錠劑在臨床上使用不足之處，亦極具市場潛力。