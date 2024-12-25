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第21屆「校園證券投資智慧王」全國大專院校知識競賽閉幕 台大獲冠軍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第21屆「校園證券投資智慧王」全國大專院校知識競賽活動圓滿閉幕。金管會邱淑貞副主任委員(中)、證基會張麗真總經理(左五)、金管會證期局王秀玲組長(左四)、金管會證期局王宏瑞科長(左三)、證交所市場推廣部周世昊業務委員(左二)、臺灣大學林以凡老師(左一)、證交所李愛玲總經理(右五)、國立高雄科技大學鄭智陽老師(右四)、真理大學張秀雲老師(右三)、中華大學蔣沚育老師(右二)、實踐大學吳家銘老師(右一)（臺灣證券交易所/提供）
第21屆「校園證券投資智慧王」全國大專院校知識競賽活動圓滿閉幕。金管會邱淑貞副主任委員(中)、證基會張麗真總經理(左五)、金管會證期局王秀玲組長(左四)、金管會證期局王宏瑞科長(左三)、證交所市場推廣部周世昊業務委員(左二)、臺灣大學林以凡老師(左一)、證交所李愛玲總經理(右五)、國立高雄科技大學鄭智陽老師(右四)、真理大學張秀雲老師(右三)、中華大學蔣沚育老師(右二)、實踐大學吳家銘老師(右一)（臺灣證券交易所/提供）

臺灣證券交易所今(2024)年辦理第21屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，共有69所大專院校，1,301隊，3,903位學生報名參賽，比賽過程歷經網路初賽、分區複賽，最後在證交所進行總決賽。在緊張激烈的搶答比賽過程後，由國立臺灣大學「混泥土攪拌器」隊奪得總冠軍、國立成功大學「財不告訴你」隊獲得亞軍、靜宜大學「冠軍隊」獲得季軍、實踐大學「三份穿褲子的豬一盤熱空氣一定是祖母的早餐籃把牛變成大拇指，知道了」隊獲得殿軍，分別獲頒團隊獎學金12萬元、6萬元、3萬6千元、2萬4千元及獎狀與獎牌。

金管會副主委邱淑貞蒞臨致詞時表示，「校園證券投資智慧王」活動，對於推動金融知識普及、提高金融素養方面，扮演著至關重要的角色。證交所藉由「知識競賽寓教於樂」活動方式，鼓勵同學在參與過程了解各類金融工具的風險與特性，建立正確的投資理財觀念。期望該項競賽能夠成功地扮演催化劑，激發同學們持續學習、深耕金融領域的熱情，並在未來的職業生涯中發光發熱。

證交所總經理李愛玲致詞表示，今年已經是「校園證券投資智慧王」競賽第21屆，累積參賽接近10萬人次，感謝各大專院校暨老師、學生們對證交所舉辦活動的支持與肯定，證交所積極配合金管會推動校園金融知識的普及計畫，設計寓教於樂的「校園證券投資智慧王」競賽活動，充實證券投資的常識及風險的觀念，不僅有助於協助將來有意投身證券金融服務業的同學奠定基礎，也希望將金融知識推展到各個校園當中。證交所持續致力推動校園證券投資教育，未來更將多元辦理各項生動有趣具吸引力，並且有助金融知識扎根校園的活動。

證交所

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