機器人概念股瘋漲 外資買超前十大中竟只有1檔

台股24日收23,220.13點，上漲99.89點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超111.15億元，統計外資買賣超個股發現，買超最高的是遠東新（1402），盤面上瘋漲的機器人概念股中，只有佳能（2374）擠進外資買超前十名中，另外，外資賣超最高的則是華南金（2880）。

台股早盤以23,226.35點開出，一度拉升至23,296.36點，終場則以23,220.13點收盤，漲幅0.43%，三大法人買超156.7億元，包括外資買超111.15億元，投信賣超14.09億元，自營商買超（合計）59.64億元，其中自營商（自行買賣）買超36.53億元，自營商（避險）買超23.11億元。

台股封關倒數，機器人概念股成為盤面上的新寵，股價瘋漲衝高，佳能、亞光（3019）、慧友（5484）等亮燈漲停，帶動光電股的漲勢，揚明光（3504）、今國光（6209）、光鋐（4956）、佳凌（4976）等也衝上漲停，華晶科（3059）漲幅6.67%；BBU概念股AES-KY（6781）衝上漲停，矽光子族群聯鈞（3450）創新高收在286元， 漲幅8.95%。

台股封關倒數，盤面上，機器人概念股漲勢凌厲，搭上人形機器人題材的個股成為市場新寵，推升這波機器人股大漲的原因包括台積電（2330）董事長魏哲家及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的加持，尤其是市場盛傳黃仁勳有望在明年1月中旬來台參加台灣輝達尾牙感恩大會，「仁來瘋」有望帶動機器人股風潮再起，吸引資金搶進。

統計外資買超前十大個股依序是遠東新、華新、新光金、中信金、復華台灣科技優息、佳能、兆豐金、京城銀、元大金、群益台灣精選優息等；外資青睞金融股，買超前十名中就有5檔。

外資買超遠東新47,068張，居買超個股冠軍，其次是買超華新28,697張，另外，盤面熱燒的機器人概念股中，佳能則獲外資買超13,062張；若是以外資買超前20名個股來看，也僅有3檔機器人概念股獲得外資買超，除了佳能，還有盟立銀所羅門。

佳能遭列注意股票，應主管機關要求，公告自結11月稅後純益6,000萬元，年增3.14倍，每股純益0.21元；佳能預期，應用於機器人的「機器視覺模組（Machine Vision Module）」明年第4季出貨歐美客戶，將為營運增添新柴火。

佳能25日以65元開高後衝上漲停70.1元鎖死到收盤，成交量超出13萬張，居個股成交量冠軍，股價寫下2007年10月以來、逾17年的新高。

統計外資賣超前十大個股依序是華南金、長榮航、陽明海運、泰金寶-DR、上海商銀、台新金、東元、凱基金、長榮、復華富時不動產等；外資賣超華南金47,067張最多，其次是賣超長榮航37,353張。