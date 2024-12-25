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台股上漲99點 三大法人買超156億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股24日收在23,220.13點，上漲99.89點，漲幅0.43%，成交量3,057.14億元，三大法人買超156.7億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超111.15億元，投信賣超14.09億元，自營商買超（合計）59.64億元，其中自營商（自行買賣）買超36.53億元，自營商（避險）買超23.11億元。

機器人概念股持續衝鋒，多達15檔被納入處置股或注意股，今日漲幅仍有超過5%的有台灣精銳、宇隆（2233）、華晶科（3059），亞光（3019）、宸曜（6922）、聰泰（5474）則都攻上漲停。BBU概念股又重獲資金青睞，AES-KY（6781）、順達（3211）、新盛力（4931）都亮燈漲停。矽光子族群中聯鈞（3450）再刷歷史新高，華星光（4979）大漲逾8%，汎銓（6830）、前鼎（4908）漲幅逾6%、創威（6530）上漲逾5%。

三大法人 自營商

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