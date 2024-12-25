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機器人股買氣爆棚 能率集團作帳行情風光、3檔飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

機器人題材熱燒，相關概念股吸金，買氣爆棚下推升股價表現，能率集團挾著機器人當紅題材，上演風光的作帳行情，能率（5392）、佳能（2374）、能率網通（8071）25日同步漲停收盤，IKKA-KY（2250）上漲4.98%，興櫃股的能率亞洲（7777）也是大漲表現。

台股封關倒數，盤面上， 機器人概念股漲勢凌厲，搭上人形機器人題材的個股成為市場新寵，推升這波機器人股大漲的原因包括台積電（2330）董事長魏哲家及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的加持，尤其是市場盛傳黃仁勳有望在明年1月中旬來台參加台灣輝達尾牙感恩大會，「仁來瘋」有望帶動機器人股風潮再起，吸引資金搶進。

能率集團以往旗下事業以3C產業為主，但隨著市場趨勢汽車比重已拉高，同時，近年因應人機協作趨勢興起，也結合旗下鏡頭廠佳能擴AI、機器人相關領域；另外，IKKA-KY也投入開發機器人減速機關鍵齒輪零組件模組。

佳能遭列注意股票，應主管機關要求，公告自結11月稅後純益6,000萬元，年增3.14倍，每股純益0.21元；佳能預期，應用於機器人的「機器視覺模組（Machine Vision Module）」明年第4季出貨歐美客戶，將為營運增添新柴火。

佳能25日以65元開高後衝上漲停70.1元鎖死到收盤，成交量超出13萬張，居個股成交量冠軍，股價寫下2007年10月以來、逾17年的新高；能率也是開高後衝上漲停39.15元鎖死到收盤；能率網通同樣開高走高衝上漲停24.3元鎖至收盤。

佳能 機器人

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