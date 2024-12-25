台股收漲99點站穩所有均線 中小型股掛帥
台股今天維持高檔震盪，終場上漲99.89點，收在23220.13點，穩居所有均線之上；不過外資放假，成交值新台幣3057億元，低於5日均量3755億元。近期權值股休兵，資金流向中小型股，包括BBU（電池備援電力模組）、機器人等強勢族群。
3大權值股今天收盤小漲，台積電終場上漲5元或0.46%，收在1085元；鴻海上漲1元或0.54%，收186.5元；聯發科也上漲5元或0.36%，收在1410元。
外資進入耶誕長假，台股由內資主導，作帳行情持續發酵，中小型股活躍，BBU（電池備援電力模組）概念股AES-KY、順達漲停作收；加百裕收漲近5%、系統電收漲逾6%。
光學廠搭上機器人題材，佳能具備機器視覺技術，股價亮燈漲停衝破70元大關，終場以漲停價70.1元作收，創近年新高，亞光也收漲停板185元。
國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，台股上週轉弱破線，本週又反彈解除破底危機，主要是反應美股，目前台股上有壓、下有撐，預計短線維持橫向整理。
由於權值股休兵，近期資金流向中小型股，包括BBU（電池備援電力模組）、機器人等強勢族群，搭配投信年底作帳，股價活蹦亂跳。接下來的觀察重點，蔡明翰認為先看明年初登場的美國消費性電子展（CES）會捎來哪些好消息。
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