台股收盤23,220.13點上漲99點 機器人族群火紅

台股25日終場收盤上漲99.89點，終場以23,220.13點作收，成交量3,057.13億元；台積電（2330）收盤1,085元，上漲5元，漲幅0.46%。今日仍以機器人概念股最為強勢，佳能（2374）、所羅門（2359）、台灣精銳（4583）等股帶量上漲。

今日成交金額大且走高為：聯鈞（3450）、順達（3211）、華星光（4979）、中光電（5371）及新盛力（4931）；成交金額大且疲軟者則為：長榮（2603）、世芯-KY（3661）、陽明海運（2609）、環宇-KY（4991）、遠東新（1402）、弘塑（3131）、大量（3167）、貿聯-KY（3665）及華南金（2880）。

第一金投顧表示，未來操作仍需關注政策與國際市場變化，美國PCE數據顯示通膨壓力放緩，市場對聯準會緊縮政策的擔憂減輕，但全球景氣復甦速度仍具不確定性，台股仍站穩所有均線之上，短多格局尚未遭到破壞，短期不必過於悲觀，美國商務部對中國大陸成熟製程晶片發起「301 調查」，檢視大陸對於碳化矽(SiC)等半導體製造材料相關政策和做法，顯示美國對大陸半導體產業施加的壓力逐步升溫，，目前美國商務部仍在研擬階段；未來是否執行也有待下一任美國總統川普決策。機器人族群、網通族群與ASIC相關類股多方架構不變，逢低仍可留意布局機會，中期可留意準備發布的Switch相關概念股與Nvidia新上市的50系列顯示卡相關族群；⻑線資金選股仍推薦著重在 AI伺服器相關概念股，可關注相關概念股如組裝廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等；零組件廠勤誠（8210）、川湖（2059）、晟銘電（3013）；散熱廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等。