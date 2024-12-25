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機器人的眼睛好亮 佳能爆量漲停 這幾檔光學股大漲表態

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股2024年封關倒數，機器人概念股持續熱燒，「機器人的眼睛」 商機擦亮光學鏡頭股的表現，25日佳能（2374）開高後衝上漲停70.1元，盤中成交量逾12.9萬張， 爆出盤中個股最大成交量；亞光（3019）盤中觸及漲停，另外，今國光（6209）、佳凌（4976）跟進亮燈。

台積電（2330）董事長魏哲家看好多功能機器人，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前就宣布將推出人形機器人計畫，近期則是端出「熱騰騰新菜」，Jetson Orin Nano Super 是為機器人技術開發者與生成式 AI 愛好者提供創新的平台， 都是封關前機器人概念股持續熱燒的養分題材。

機器人概念股成為多頭領軍指標，統計約15檔甚至遭到處置或是列入注意股，機器人的眼睛商機也成為鏡頭族群的競逐場，法人預期，機器人未來在AI加持下，市場需求大開，有望為鏡頭族群開拓新應用。

佳能遭列注意股票，應主管機關要求，公告自結11月稅後純益6,000萬元，年增3.14倍，每股純益0.21元；佳能近期在機器人題材發威下，股價短線漲幅達三成，佳能預期，應用於機器人的「機器視覺模組（Machine Vision Module）」明年第4季出貨歐美客戶，將為營運增添新柴火。

有望耕耘「機器人的眼睛」的光學族群25日由佳能領軍展現強勢，早盤以65元開高後衝上漲停70.1元， 盤中成交量逾12.9萬張， 居個股成交量冠軍；亞光也是開高走高，一度衝達漲停185元。

盤中亮燈的還有今國光，衝上29.95元，佳凌盤中也衝上漲停；中揚光（6668）、揚明光（3504）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等也都上漲。

佳能 機器人

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