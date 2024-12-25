第一檔準千金機器人概念股 台灣精銳盤中大漲破900元

國曆封關倒數，機器人概念股瘋漲，25日指標股台灣精銳（4583）再度創下歷史新高，盤中漲幅逾6%，衝上900元大關，也是第一檔準千金機器人概念股。統計台灣精銳自12/17以來，波段漲幅近四成。

近期在台積電董事長魏哲家、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接棒加持下，多檔機器人概念股持續走強，除了台灣精銳以外，上銀（2049）、大銀微系統（4576）、直得（1597）、IKKA-KY（2250）、中光電（5371）、盟立（2464）、聰泰（5474）、宸曜（6922）、佳能（2374）、華晶科（3059）等都股價續攻。

其中台灣精銳今再度大漲，一度漲至957元，盤中漲幅逾5%。台灣精銳自今年8月初起漲，若從8月起算至今日高點，累計漲幅高達213%。

減速機占機器人手臂成本達33%，台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，公司的競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發，帶動業績進一步放大。在機器人方面，台灣精銳表示，公司生產的減速機與新產品伺服聯軸器都有相關應用；其中，協作型機器人已經可在以工廠看到。

產能利用率方面，台灣精銳說，目前利用率約70%，而三廠工作空間利用率也穩健提升，未來隨市場需求成長，還有很大的擴充空間，同時可保留給新世代產品發展。

台灣精銳11月合併營收2.49億元，月增1.08%、年增6.25%，為近三個月高點；累計前11月合併營收27.23億元、年增9.84%，已超越去年全年的26.87億元，為歷史同期第三高。前三季合併稅後純益9.09億元、年增20.5%，每股稅後純益11.34元，已賺贏去年全年的10.89元。