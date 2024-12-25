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外資休假量縮 台股盤中漲幅收斂至百點內

中央社／ 台北25日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股平安夜4大指數齊揚，激勵今天台股早盤開高震盪，盤中漲幅收斂至百點內，法人表示，外資進入耶誕長假，台股量能受限。

截至10時30分，台股加權指數上漲105.14點，至23225.38點，穩站所有均線之上。成交值約新台幣1445億元。

3大權值股全面開高，台積電最多上漲10元至1090元，鴻海最多上漲2元至187.5元，聯發科也上漲25元至1430元。

外資進入耶誕長假，台股由內資主導，積極展開作帳行情，中小型股活躍，BBU（電池備援電力模組）概念股AES-KY盤中亮燈漲停攻上1075元；順達也大漲超過9%，重新站上200元大關。

機器人概念股表現強勢，光學廠佳能因具備機器視覺技術，盤中股價亮燈漲停衝破70元大關，創近年新高；亞光也大漲逾8%。高價股方面，信驊、嘉澤盤中股價最高漲幅也都超過3%。

國泰投信董事長張錫分析，台股今年表現在全球股市中排名前3名，漲多難免震盪，要預測短線漲跌很困難，但如果從長線趨勢來看，他看好台股到2026年都是偏多格局。

張錫分析，新的GB200 AI伺服器明年才開始大量出貨，加上台積電2奈米製程預計2026年下半年量產，AI好戲才剛開始，對於2025年台股持續看好。

台積電 台股

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