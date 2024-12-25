301調查…使聯電、力積電、世界先進獲利多？達人：即便有轉單也存在變數

美國政府對中國成熟製程晶片發起301調查，台廠包括聯電、力積電、世界先進等，股價出現強勁反彈，市場可能預期後續「轉單」發酵，但這真的是結構性利多，亦或只是短線消息刺激呢？

一、301調查需要一定作業時間

美國調查將於2025年1月6日起接受公眾意見，並計畫於3月11、12日舉行公聽會，整個調查預計一年內完成。

二、301調查後續具不確定性

除了調查時程冗長外，這項調查1月20日之後將轉交川普政府接任，川普是否會延續調查方向，以及調查後是否據以調高關稅，仍具不確定性。這裡還要考量供應鏈是否做好準備，因為成熟製程涵蓋層面廣泛，舉凡車用、工業、醫療乃至於消費電子如筆電、電視等，都涉獵其中，如果全面對中國成熟製程晶片產品加徵關稅或增加禁令，可能也會對美國企業甚至世界各國企業造成衝擊。

三、中國成熟製程持續降價，打壓企業利潤

即便真的出現轉單效應，台廠能享受紅利嗎？「邏輯投資」認為這一點也存在變數。

近期媒體報導，中國成熟製程報價殺到「骨折」，直接六折起跳，極具競爭力的報價也誘使台灣IC設計業者轉單中國，透過訂單練兵，也成功提升當地業者技術實力，並對台灣同業帶來壓力。

雖然也有中國業者出面澄清，認為報價沒有打到骨折這麼誇張，但4Q24報價持續走跌是事實，同時電子產品需求疲軟，也是迫使報價下修的原因之一。

面對中國業者報價優惠，即便出現轉單，客戶也會參考中國報價來對台灣業者進行議價，而這會實際影響代工利潤，並非轉單就能利潤贏者全拿。

四、台灣業者面臨降價壓力，股價長期仍跟隨基本面反應

中國業者持續降價，導致台灣業者也面臨降價壓力，毛利率直接受到衝擊，獲利自然會受影響。

股價短期會跟隨消息面變化，但長期仍會跟隨公司基本面，價格壓力是一種結構性負面因素，股價在壓力下要開出長紅，絕非易事。

五、轉單也未必會立即發生，甚至可能短期掉單

這是作者的猜測，考量301調查至少需要1年時間，也不排除IC設計業者在這段時間利用中國低價搶市積極投單，或許台灣業者也可能面臨掉單風險，眼前的利多或許不是真正的利多。

邏輯投資觀點

總而言之，雖然「邏輯投資」也會操作景氣循環股，但台灣的成熟製程業者在我來看，比較不像是景氣循環調整，而是存在結構性風險，況且中國的成熟製程擴產並未告終，同時中國政府也宣示要持續加強半導體產業的布局，既然中國無序擴產的趨勢不會改變，美國對中國程受制程啟動301調查，或許也只是短期的消息面刺激，長期來看很難改變整體市場格局，因此我個人不會考慮抄底，且仍然偏好更具技術力或已深耕利基型產業的企業。

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