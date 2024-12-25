雙題材加持…AES-KY漲停領軍 BBU概念股漲勢、西勝也亮燈

輝達（NVIDIA）預計在明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，且將導入電池備援電力模組（BBU），臺灣中型100指數新增成分股生效，AES-KY（6781）在雙題材加持下股價強漲，25日衝上漲停1,075元，領軍BBU概念股攻勢再起，西勝（3625）也亮燈漲停，新盛力（4931）、加百裕（3323）、順達（3211）、興能高（6558）等同步大漲。

美系外資先前的一篇報告指出，預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU從選配變為標配，且預估2025年將產生新市場機會，帶動BBU相關概念股成為市場焦點。

GB300將導入電池備援電力模組，指標股AES-KY股價從11月初的503元往上拉升，12月4日盤中一度衝達1,095元，股價翻倍漲，不過，因為股價的飆漲，12月9日起到20日遭到處置，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

AES-KY在處置結束出關後攻勢再起，在雙題材加持下，25日以1,000元開高後衝上漲停1,075元，朝前高挺進；AES-KY大漲帶動BBU概念股攻勢再起，西勝早盤以15.9元開高後衝上漲停17.35元。

新盛力早盤開高走高，一度觸及漲停68.7元，盤中漲幅逾8%；加百裕盤中上漲逾5%；順達曾衝達205元，逼近漲停205.5元，盤中漲幅逾8%；興能高同步大漲，盤中漲幅逾5%；系統電盤中也上漲逾4%。

AES-KY公告11月合併營收10.51億元，受惠輕型電動車業務需求回溫，AI伺服器驅動BBU業績向上，月增10.4%，年增28.2%，創23個月以來新高；累計今年前11月合併營收88.5億元，年減3.55%。

展望明年，AES-KY認為，LEV業務明年拉貨動能將優於今年，加上明年伺服器BBU需求非常樂觀，ESS及電信領域等新業務也將在明年下半年貢獻營收，看好明年業績將優於今年，毛利率將持續向上。