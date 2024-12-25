台股上漲106點！台積電開高10元 投顧：外資假期效應暫以整理為主

台股25日開盤指數為23,226.35點，上漲106.11點。台積電（2330）開盤價為1,090元，上漲10元。

群益投顧表示，短期均線糾結尚待扭轉，但外資假期效應可能影響動能趨弱，預期暫以整理為主，內資主導個股相對較有表現機會。以短多熱門標的為主，依短線技術面汰弱留強換股操作。

操作題材可留意：

1.美對中成熟製程動刀，台晶圓廠短多增溫─美國總統拜登宣布，對中國大陸成熟製程半導體發動「301調查」，認為此一產業高度控制在大陸之手可能造成國安風險，並將檢視大陸製碳化矽等半導體材料有關行徑、政策及做法。聯電（2303）、世界（5347）、力積電（6770）短多增溫。矽晶圓嘉晶（3016）、合晶（6182）、漢磊（3707）周二連袂漲停。

2.LED族群搭上矽光子題材熱度─Micro LED能耗僅銅線十分之一，具有省電優勢；且在傳輸訊號量方面，通道能夠提升至100個以上，遠高於傳統雷射的僅約8或16通道，未來可望取代雷射成為短距離傳輸的關鍵技術。富采（3714）、弘凱（5244）、立碁（8111）等加入矽光子產業聯盟動作積極。

周二（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,297.03點，上漲390.08點、漲幅0.91%；S&P500指數上漲1.1%；那斯達克指數上漲1.35%；費半指數上漲1.07%。台積電ADR跌0.5%，較台北交易溢價54.9%。

紐約時間下午1點提前收盤，美國股市全面上漲，所有11大類股全面收紅大型股和成長股走高，逢耶誕夜提前收市的清淡交易下，啟動備受期待的「耶誕老人行情」。輝達和博通各漲0.4%和3.2%，安謀（Arm）反彈3.9%。特斯拉大漲7.4%的帶動下，所謂的科技七雄股全部攀升。這家汽車製造商創下六周來最佳單日漲幅，幫助推動非必需消費品類股大漲2.6%，在標普指數中漲幅各類股漲幅最大。

10年期公債殖利率周二約在4.61%，創下5月以來的最高水準。

三大法人周二集中市場合計買超171.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超142.5億元，投信賣超17.9億元，自營商（自行買賣）買超12.7億元，自營商（避險）買超34.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,007口至13,262口，其中，外資淨空單增加3,104口至36,050口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,288口至12,190口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,800點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.11下降至0.99。VIX指數下降0.55至18.53。外資台指期買權淨金額-0.88億元 ; 賣權淨金額-0.17億元。整體選擇權籌碼面中性。