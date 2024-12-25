2024台股進入倒數5個交易日 「百花齊放」格局是焦點

台股2024年進入倒數五個交易日，隨外資進入年底長假，將進入內資主導的格局，其中，中小型股將是盤面聚焦點，尤其是股本在10億元以下的小型股，將是「百花齊放」的走勢，市場專家建議，這些個股若再有法人買進動作，將是可以留意的焦點。

根據統計，在過去15年的時間，台股在年度最後五個交易日中，上漲11年、下跌4年，上漲機率71%，平均漲幅1.1%；在最近五年時，則僅有2022年下跌，上漲機率拉高至80%。

若進一步分析2023年倒數五個交易日表現，有44檔個股的漲幅超過10%，最大的凱碩（8059）甚至高達44%，這些個股中，只有仁寶（2324）、宏碁（2353）、鼎固-KY（2923）的股本超過100億元，股本超過50億元的還有微星（2377）、藍天（2362），整體股本在10億元以上的有18檔，也就是有六成、26檔屬於股本在10億元以下的小型股。

比對2022年、當年最後五個交易日大盤下跌0.9%，但期間有15檔個股的漲幅超過10%，其中，股本最大的康控-KY（4943）也不過15.6億元，股本10億元以下的有12檔、占比八成，意即股本越小的個股，在此時易有表現的舞台。

若進一步觀察這些漲勢逾一成、股本又在10億元下的小型股，在2023年時，外資買超逾百張的有12檔、投信買超逾百張的有4檔、自營商買超逾百張的則有3檔。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，這些中小型股票在年終走勢，當中不乏作帳等原因主導，因此，有法人買盤加持的個股，或許漲勢並非最大，但應是較能安心的標的，同時進出這些股票宜動作要快、進出以短中線為主。