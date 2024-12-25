外資進入耶誕長假 法人：台股短線高檔震盪

台股昨天連續第2天反彈，但尾盤漲幅收斂，終場小漲15.7點，收在23120.24點，成交值縮減至新台幣3382億元，低於5日均量3943億元。法人表示，年底有作帳行情加持，但外資進入耶誕長假，量能受限，預期台股短線維持高檔震盪。

在科技股勁揚帶動下，美股4大指數24日收盤齊揚，道瓊工業指數勁揚390.08點或0.91%，收在43297.03點；標普500指數上揚65.97點或1.10%，收6040.04點。

以科技股為主的那斯達克指數大漲266.25點或1.35%，收20031.13點。費城半導體指數也上漲54.81點或1.07%，收5173.56點。

個股方面，川普交易指標股特斯拉（Tesla）大漲31.68美元或7.36%，收在462.28美元；輝達（NVIDIA）小漲0.55美元或0.39%，收140.22美元；台積電ADR回檔小跌1.03美元或0.5%，收206.33美元。

PGIM保德信基金經理人杜欣霈分析，上週美國聯準會（Fed）的鷹派降息言論，暗示2025年只降息2碼，比原本預估砍半，加上日本央行利率按兵不動，牽動全球資金與市場情緒。此外，市場等待美國總統當選人川普就職後的政策動向，也增添投資市場的觀望氣氛。

整體而言，杜欣霈認為，從歷史經驗來看，12月經常有作帳行情，月線收漲機率高，預估到年底前，台股可能以類股輪動方式維持多方格局。