資服股王零壹違約交割

經濟日報／ 記者蔡靜紋林薏茹／台北報導

耶誕夜不平安，前一波資服股大漲後激情淡去，類股股王零壹（3029）昨（24）日驚爆被違約交割。證交所公布，元大證券學府分公司昨日申報零壹違約交割，金額2,830.5萬元。根據台股「T+2」交割制度，此為12月20日的股市交易違約。

根據證交所統計，昨日證券商申報投資人違約的買進、賣出合計總金額4,290.67萬元，買進、賣出相抵後金額101萬元。

資服股11月隨AI伺服器題材而水漲船高，類股股王零壹為人氣指標股，股價從百元以下一路上攻，12月11日收171元，12日早盤一度攻抵174元天價，惟12日當天盤中賣壓湧出，盤中打入跌停價154元，一路鎖死至終場， 之後股價一路拉回修正，昨日收盤價為134元、跌3.5元，跌幅2.55%，失守月線。

法人推測，元大證券學府分公司昨日申報零壹違約交割，可能是有投資人看到18、19日兩根紅K進場，不料20日股價續挫。分析師表示，零壹在6日至13日間出現多天超過5萬張大量，短線套牢量大，介入宜慎。

零壹為軟體代理商，受惠AI趨勢帶動企業數位轉型需求，網路暨資安需求維持強勁成長，11月營收達17.77億元，月增4.84%，年增64.86%，改寫單月次高；自結11月稅後純益7,100萬元，年增42%，每股純益0.43元。

零壹看好，明年雲平台、大數據兩大產品線仍熱絡，受惠輝達代理業務需求發燙，加上獨家代理VMware改採訂閱制，四大產品引擎同步驅動，2025全年營收有望續戰新高。

零壹

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