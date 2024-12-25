台積攻天價僅一步之遙 大和調高目標價至1,188元

經濟日報／ 記者張瀞文尹慧中／台北報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）昨（24）日股價最高攀上1,095元，離歷史天價1,100元僅一步之遙，即便終場壓回至平盤1,080元收市，外資大和資本證券最新報告為權王助威，看好台積電有望成為AI高速運算（HPC）的終極贏家，將目標價從由1,170元上調至1,188元，維持「優於大盤」評級。

大和預估，台積電2025年每股純益上看60.56元，較2024年的45.15元大增34.1%。隨著外資持續看多，法人看好，有望為台積電買盤增添信心，今天有望再度挑戰叩關歷史天價1,100元，為股東帶來耶誕大禮。

大和資本看2025年科技股
大和資本看2025年科技股

台積電23日ADR勁揚超過5%，推動23日個股期夜盤領先攻上1,100元，市場原預期，昨天普通股有望跨過歷史新高價1,110元。台積電昨日早盤股價以上漲15元、1,095元開出，市值衝上28.39兆元，但尾盤多頭無力，終場收平盤1,080元。外資昨日買超台積電6,113張，連續兩個交易日買超，隨台積電股價回升，融資同步減肥。台積電24日ADR早盤跌約0.7%，個股期夜盤一度攻上1,095元。

大和亞洲科技研究部門主管徐禕成分析，AI HPC需要運用到最先進的互補金屬氧化物半導體（CMOS）技術，才能生產關鍵晶片。台積電在這些技術上享有主導地位，可望是終極贏家。台積電在多年的AI建設周期中，從雲端到邊緣計算，最終實現普及運算的升級過程。

徐禕成預期，在AI轉型方面，部分應用市場的成長速度快於其他市場，尤其是用於雲端計算或加速計算（雲端AI）的資料中心，其後是智慧手機、個人電腦（PC）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、工業物聯網 （IIoT）、用於邊緣計算（邊緣AI或終端裝置AI）的智慧物聯網（AIoT）。

徐禕成去年成功預測，今年台股是龍年，將是「龍抬頭、龍將升天」，看好多項利多因素推升全球晶片轉進上升周期，有助於科技業的景氣復甦。

展望蛇年，徐禕成認為，2025年的「長尾效應」將像蛇尾一樣長，全球晶片市場復甦將加速，受惠於AI持續強勁、且非AI垂直領域全面補庫存的推動。徐禕成在最新出具的「2025年科技投資展望」長逾百頁的大報告中指出，在長尾效應下，股市多頭將延續至2026上半年。


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