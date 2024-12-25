蘋果近期無畏近期地緣政治風險及大環境動盪，股價一路堅挺上漲，劍指市值4兆美元大關新高。法人看好，蘋果股價領頭往前衝，有助市場再度聚焦鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈，掀起資金回補台灣蘋概股行情，扮演台股金蛇年持續上攻的多頭總司令。

根據統計，蘋果股價11月初以來波段大漲約16%，公司市值激增約5,000億美元，23日收盤價為255.57美元，市值為3.868兆美元，領先輝達（NVIDIA）與微軟等科技巨頭。蘋果今年截至23日股價漲幅達32.6%，24日早盤漲0.5%。

分析師估算，蘋果市值若要突破4兆美元，股價只要再漲3.66%即可達陣。目前華爾街對蘋果股價預測普遍正向，不少分析師給予「優於大盤」評級，目標價最高達300美元。

Maxim Group分析師福特（Tom Forte）表示，蘋果股價近期走勢強勁，主要反映投資人對AI的熱情，以及對AI將帶來iPhone升級超級周期的預期。

摩根大通分析師查特吉本月也重申蘋果股票「加碼」評級，並給予265美元目標價，看好AI功能有助於提升iPhone銷售展望。

國內法人則認為，蘋果距離市值4兆美元近在咫尺，隨著蘋果獲得市場資金追捧，包括台積電、鴻海、大立光等台鏈也有再度吸引市場目光。