機器人話題火熱 概念股沾光

機器人概念股跟著AI一起熱轉，近期在台積電（2330）董事長魏哲家、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接棒加持下，多檔機器人概念股昨（24）日延續強勁走勢，包括台灣精銳（4583）、宇隆（2233）、大銀微系統（4576）都攻上漲停，上銀（2049）盤中也大漲逾9%。

台積電董事長魏哲家16日才透露「全世界最有錢的傢伙」重視機器人，而這幾檔機器人概念股就從17日開始瘋漲，累計六個交易日漲幅都超過30%。魏哲家指出，特斯拉執行長馬斯克對他說，「多功能機器人是要努力的方向，而不是汽車」。同時也表示多功能機器人，這一定是未來的方向。業內人士說，多功能機器人恰好是台廠的強項，台灣供應鏈將扮演重要角色。

值得注意的是，黃仁勳下月即將來台的消息帶動機器人風潮再起，加上市場盛傳輝達將在台北設總部，進一步呼應台灣即將成為人形機器人組裝基地的說法。業界指出，明年將是機器人產業爆發的黃金元年，相關台廠供應鏈將全面受惠，包括上銀、全球傳動、台灣精銳、直得、宇隆等工具機大廠預期也將成為台灣機器人同盟成員，成為輝達、特斯拉等大廠的關鍵供應商。

在機器人關鍵零組件的產品競爭力方面，上銀董事長卓文恒指出，機器人要用到的關鍵零組件包括滾柱螺桿、諧波減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達、驅動器及控制器等，目前上銀集團都可自主開發，可提供整組出貨，也可配合客戶提供整體修改與設計。

上銀晶圓機器人隨著技術升級，目前可負責晶圓在曝光、研磨、清洗、測試及封裝等製程中的傳送任務，並陸續切入國內外半導體設備大廠供應鏈。