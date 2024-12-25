台股高檔震盪「價漲量縮」 年終指數有望上衝23,700點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

台股在美股上漲帶動下，激勵昨（24）日開高156點，最高一度大漲222點，不過隨指數進入前波高檔區，引動市場賣壓出籠，漲點不斷收斂，終場小漲15點、收23,120點，雖連二漲，但卻「價漲量縮」，顯示市場追價意願大幅冷卻。不過，市場普遍看好，年終指數有望上衝23,700點。

台股昨日盤面上，多頭明顯「買大不買小」，權值族群相對強勢，如聯電（2303）漲2.5%、台達電漲1.3%等；中小型股則表現疲軟，15檔千金股中，僅力旺、穎崴收紅，大立光、祥碩、台積電持平，餘均下跌收黑。

其中，外資出現加班買股跡象，敲進台積電、聯電、遠東新、日月光投控、聯發科等大型權值股，終場買超142.5億元，連二買、累計買超金額536.8億元；而外資台指期未平倉淨空單部位則增加3,104口、來到36,050口。

本土投信則在結帳等壓力中，調節遠東新、華新、聯電、兆豐金、亞泥等持股，昨日賣超17.9億元；自營商則是加碼復華台灣科技優息、元大台灣價值高息等ETF，買超47億元。三大法人部分，則合計買超171.6億元。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，由於外資開始進入耶誕長假期，台股將由內資主導，展開年底前最後一波法人、集團的年終行情。

由於台積電ADR價格不僅創歷史新高，與現貨的溢價也來到25.5%的歷史新高，ADR價格換算現貨價已約1,355元，溢價將推動現貨價、及台股行情持續上漲，預期全年將以23,700點亮麗封關的機率濃厚。

台積電 台股

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