勞動基金買股 2,020億上膛…鎖定有永續報告書上市櫃企業

勞動基金運用局昨（24）日表示，明年上半年規畫辦理至少500億元台股委外招標案，加上目前手上共計1,520億元可布局台股，預計至明年中，可隨時進場額度至少2,020億元，勞動基金滿手銀彈，將成台股活水。

此外勞動基金運用局長蘇郁卿也表示，由於看好台股，新制勞動基金明年將調升台股資產配比，由21%調升至22%，「台股投資絕對金額將是成長的」。

勞動基金運用局日前才完成新制勞退基金450億台股委外代操招標，由五家投信業者得標。截至目前止，勞動基金手上共計有1,520億元可布局台股。其中，800億元為絕對報酬型，720億元為相對報酬型。

勞動基金規畫委外代操招標案

緊接著，勞動基金運用局將在明年上半年進行國內台股委外招標，蘇郁卿昨日在例行記者會中表示，此次新制勞退基金委外額度為300億元至500億元。據了解，若加上國保基金委外額度，2025年上半年這波台股委外代操額度至少500億元。

相關人士透露，2025年上半年至少500億元台股委外代操案，額度是2024年就有了，只是規畫採「相對報酬型」，惟要選擇盯住那一個股票型指數，一直無法定案，延至2025年上半年招標。勞動基金運用局規劃，台股投資標的都將會鎖定有編製永續報告書的上市櫃公司。

蘇郁卿表示，明年上半年也要辦理全球權益證券委外招標，額度16億美元，也會鎖定氣候變遷、永續相關指數。

勞動基金運用局表示，國外投資方面亦將持續深化永續投資，繼2022年辦理採用巴黎協定氣候指數為參考指標之「全球氣候變遷增值股票型」委託案後，考量不動產永續投資近年已成市場趨勢，配置不動產信託基金可增加整體投資組合之深度及廣度，產生多元化投資組合與分散投資風險效果，因此辦理「全球永續不動產有價證券型」國外投資委任評選案之公告，委任額度達16億美元，為國際上率先採用富時已開發市場不動產綠色指數作為參考指數之大型退休基金。

蘇郁卿表示，這項16億美元「全球永續不動產有價證券型」委外，現在評選中，預計農曆年前會決標。

截至2024年10月底，整體勞動基金規模6.8兆元，蘇郁卿指出，新制勞退基金仍在成長，每年增2,700億元至2,800億元，勞動基金持續分散投資，明年資產規畫分散在國內外股票及債券市場，也會持續布局傳統股、債低度相關的另類資產。