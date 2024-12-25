受惠AI熱潮 台股表現傲視亞股

台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。分析師認為，2025年亞股展望好壞參半，半導體擴張周期有望持續到明年底，美國總統當選人川普的潛在新政卻讓前方浮現亂流。

在科技股領軍下，台灣加權股價指數今年截至12月24日收盤上漲28.9%，遙遙領先其他亞洲股市指數，香港恆生指數以17.9%的漲幅居次。台積電（2330）同期飆漲82.1%，而鴻海集團也大漲77.5%。

星展銀行在展望報告中指出，儘管AI資料中心與伺服器需求在今年激增後，明年可能趨於平穩，但明年搭載AI功能的手機、個人電腦（PC）及其他消費性電子產品需求可能增加。星展也指出，全球半導體業景氣擴張期通常約30個月，目前這波周期自2023年9月開始，有可能延續至2025年底。

南韓股市Kospi指數今年截至24日收盤跌8.1%，可能成為唯一全年收黑的主要亞洲市場。當局「企業價值提升計畫」似乎未能提振股市，加上川普關稅疑慮與政治動盪，進一步提高市場不確定性。

展望未來，信安資產管理公司（Principal）全球股票部門主管兼投資長馬里斯（George Maris）表示，2025年投資人關注兩大焦點，一是川普，二是中國大陸經濟。

野村證券指出，儘管AI需求強健、出口提前拉貨，應該能支撐明年第1季成長，但從第2季起，受累於川普新政、大陸產能過剩、半導體周期減速衝擊，情勢會更動盪，「我們預測明年初關稅將大幅提高，進而導致通膨上升、投資成長放緩」，關稅和貿易壁壘增加，意味亞洲出口將放慢，不確定性攀升、以牙還牙的報復，或許會導致亞洲延後商業投資。

由於利率仍偏高及美元走強，明年亞洲還得面對較為緊縮的全球金融情勢，馬來西亞、菲律賓等內需緩衝較強的亞洲經濟體成長表現可能較佳，印度、泰國、南韓則可能遭逢阻力。