受惠AI熱潮 台股表現傲視亞股

經濟日報／ 編譯陳苓劉忠勇／綜合外電

台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。分析師認為，2025年亞股展望好壞參半，半導體擴張周期有望持續到明年底，美國總統當選人川普的潛在新政卻讓前方浮現亂流。

在科技股領軍下，台灣加權股價指數今年截至12月24日收盤上漲28.9%，遙遙領先其他亞洲股市指數，香港恆生指數以17.9%的漲幅居次。台積電（2330）同期飆漲82.1%，而鴻海集團也大漲77.5%。

星展銀行在展望報告中指出，儘管AI資料中心與伺服器需求在今年激增後，明年可能趨於平穩，但明年搭載AI功能的手機、個人電腦（PC）及其他消費性電子產品需求可能增加。星展也指出，全球半導體業景氣擴張期通常約30個月，目前這波周期自2023年9月開始，有可能延續至2025年底。

南韓股市Kospi指數今年截至24日收盤跌8.1%，可能成為唯一全年收黑的主要亞洲市場。當局「企業價值提升計畫」似乎未能提振股市，加上川普關稅疑慮與政治動盪，進一步提高市場不確定性。

展望未來，信安資產管理公司（Principal）全球股票部門主管兼投資長馬里斯（George Maris）表示，2025年投資人關注兩大焦點，一是川普，二是中國大陸經濟。

野村證券指出，儘管AI需求強健、出口提前拉貨，應該能支撐明年第1季成長，但從第2季起，受累於川普新政、大陸產能過剩、半導體周期減速衝擊，情勢會更動盪，「我們預測明年初關稅將大幅提高，進而導致通膨上升、投資成長放緩」，關稅和貿易壁壘增加，意味亞洲出口將放慢，不確定性攀升、以牙還牙的報復，或許會導致亞洲延後商業投資。

由於利率仍偏高及美元走強，明年亞洲還得面對較為緊縮的全球金融情勢，馬來西亞、菲律賓等內需緩衝較強的亞洲經濟體成長表現可能較佳，印度、泰國、南韓則可能遭逢阻力。

AI 川普

延伸閱讀

陸擬恢復日水產進口 習近平、石破茂「破冰」…背後恐是為了川普

川普放話奪回巴拿馬運河控制權 白宮前幕僚長：這就是談判

收回巴拿馬運河買下格陵蘭？ 川普可能放話給中國大陸聽

川普要買格陵蘭非玩笑！前官員曝光計畫細節 美國優先非孤立主義

相關新聞

當沖續降稅 27日拚三讀

台股當沖交易證交稅減半的優惠措施年底屆滿，市場擔心立法院若無法在屆期前完成三讀恐衝擊股市。

勞動基金買股 2,020億上膛…鎖定有永續報告書上市櫃企業

勞動基金運用局昨（24）日表示，明年上半年規畫辦理至少500億元台股委外招標案，加上目前手上共計1,520億元可布局台股...

台股高檔震盪「價漲量縮」 年終指數有望上衝23,700點

台股在美股上漲帶動下，激勵昨（24）日開高156點，最高一度大漲222點，不過隨指數進入前波高檔區，引動市場賣壓出籠，漲...

綠巨人備200億加碼股市

在國內債市「喊水會結凍」、有「綠巨人」封號的中華郵政，明年已備好200億元銀彈，將伺機投入台股。中華郵政主管昨（24）日...

受惠AI熱潮 台股表現傲視亞股

台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。分析師認為，2025年亞股展望好壞參半，半導體擴張周期有望持續到明年...

蘋概將成金蛇年主流

蘋果近期無畏近期地緣政治風險及大環境動盪，股價一路堅挺上漲，劍指市值4兆美元大關新高。法人看好，蘋果股價領頭往前衝，有助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。