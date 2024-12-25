綠巨人備200億加碼股市

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

在國內債市「喊水會結凍」、有「綠巨人」封號的中華郵政，明年已備好200億元銀彈，將伺機投入台股。中華郵政主管昨（24）日透露，目前手握8.3兆元的可運用資金，台股投資約2,600億元，明年預計再加碼200億元，投資台股水位將進一步升抵2,800億元；在投資類股方面，將鎖定AI相關的伺服器、晶圓代工與IC設計等概念股。

中華郵政董事長王國材昨天表示，中華郵政去年首度出現16.5億元虧損，但今年將有獲利，初步估計超過20億元。

展望明年國內外金融市場，中華郵政主管坦言「會是很艱困的一年」，因為所有經濟預測「都比不上美國總統川普的一句話」，預期明年金融市場將是波動加劇、驚濤駭浪的一年；不過歷史經驗顯示，川普在任時，股市表現都很不錯，這也是金融圈持續看好明年股市表現主因。

中華郵政主管透露，目前手頭的可運用資金約8.3兆元。

中華郵政 台股

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