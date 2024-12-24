快訊

今年地震激增511個 卻連10天無顯著有感地震 專家示警

網傳性侵少女「惡狼主管」為董事長親戚？麥當勞說話了

劉靜怡遭綠封殺竟因曾罵蔡英文 蘇一峰：選大法官還是犬法官？

虛擬幣詐騙 留心兩手法

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

川普當選後，比特幣一度衝破10萬美元大關，掀起投資熱潮，卻也冒出不少假冒臺灣證券交易所名義的詐騙案。證交所提醒，虛擬貨幣詐騙案常見兩手法，一是假意介紹好康工作機會，另一是虛假交易程式，民眾一定要提高警覺。

證交所近期接獲多起民眾舉報，有詐騙集團於抖音、臉書等平台，以「台灣證券」員工名義，並以證交所官方網站取信投資人，要求提供存摺及身分證等個人資料。證交所提醒民眾，證交所並未經營任何虛擬貨幣業務及LINE、抖音帳號。

虛擬貨幣詐騙案常見兩型態，一是假意介紹好康工作機會，例如在抖音、臉書等社群平台發布虛擬貨幣認購的工作機會，假冒證交所員工邀請民眾加入LINE官方帳號諮詢，訛騙虛擬貨幣訂單需求大，但每人認購額度有限，要求民眾提供存摺及身分證等個人資料開立虛擬貨幣帳戶。另一種詐騙是虛假交易程式，號稱使用某幾款虛擬貨幣的程式就能賺大錢，，民眾在這些以假亂真的網站上註冊並存入資金或虛擬貨幣，資金就被騙走了。

虛擬貨幣 詐騙集團 證交所

延伸閱讀

證交所：大東電送件申請股票上市 今年第17家

永豐金證券：24日起 複委託可交易虛擬資產 ETF

PGO旗艦車型將推DC line版本！TIG DC line售價129,500元正式上市

資本市場服務團 跨步走

相關新聞

當沖續降稅 27日拚三讀

台股當沖交易證交稅減半的優惠措施年底屆滿，市場擔心立法院若無法在屆期前完成三讀恐衝擊股市。

勞動基金買股 2,020億上膛…鎖定有永續報告書上市櫃企業

勞動基金運用局昨（24）日表示，明年上半年規畫辦理至少500億元台股委外招標案，加上目前手上共計1,520億元可布局台股...

台股高檔震盪「價漲量縮」 年終指數有望上衝23,700點

台股在美股上漲帶動下，激勵昨（24）日開高156點，最高一度大漲222點，不過隨指數進入前波高檔區，引動市場賣壓出籠，漲...

綠巨人備200億加碼股市

在國內債市「喊水會結凍」、有「綠巨人」封號的中華郵政，明年已備好200億元銀彈，將伺機投入台股。中華郵政主管昨（24）日...

台積攻天價僅一步之遙 大和調高目標價至1,188元

台積電昨（24）日股價最高攀上1,095元，離歷史天價1,100元僅一步之遙，即便終場壓回至平盤1,080元收市，外資大...

機器人話題火熱 概念股沾光

機器人概念股跟著AI一起熱轉，近期在台積電董事長魏哲家、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接棒加持下，多檔機器人概念股昨（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。