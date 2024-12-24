虛擬幣詐騙 留心兩手法

川普當選後，比特幣一度衝破10萬美元大關，掀起投資熱潮，卻也冒出不少假冒臺灣證券交易所名義的詐騙案。證交所提醒，虛擬貨幣詐騙案常見兩手法，一是假意介紹好康工作機會，另一是虛假交易程式，民眾一定要提高警覺。

證交所近期接獲多起民眾舉報，有詐騙集團於抖音、臉書等平台，以「台灣證券」員工名義，並以證交所官方網站取信投資人，要求提供存摺及身分證等個人資料。證交所提醒民眾，證交所並未經營任何虛擬貨幣業務及LINE、抖音帳號。

虛擬貨幣詐騙案常見兩型態，一是假意介紹好康工作機會，例如在抖音、臉書等社群平台發布虛擬貨幣認購的工作機會，假冒證交所員工邀請民眾加入LINE官方帳號諮詢，訛騙虛擬貨幣訂單需求大，但每人認購額度有限，要求民眾提供存摺及身分證等個人資料開立虛擬貨幣帳戶。另一種詐騙是虛假交易程式，號稱使用某幾款虛擬貨幣的程式就能賺大錢，，民眾在這些以假亂真的網站上註冊並存入資金或虛擬貨幣，資金就被騙走了。